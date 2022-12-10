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20多歲男「二度感染」死亡！發燒4天還吐血　送醫當天確診不治

▲▼指揮中心11/25記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10)日公布國內新增24例死亡個案，當中最年輕為20多歲男性，本身有血液疾病，沒有接種新冠疫苗，6月曾確診新冠，11月25日開始發燒4天，還出現嘔吐有血症狀，29日到急診就醫收治加護，新冠檢測陽性，確認「二度感染」，因病況不佳，不幸於當日死亡。

指揮中心今日公布國內新增14,230例新冠本土個案，另增54例境外移入，確診個案中新增24例死亡。死亡個案年齡分布20多歲到90多歲，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月4日至12月7日，死亡日期介於6月17日至12月7日。

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▲▼指揮中心公布12/10確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布12/10確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥說明，死亡個案最年輕為一名20多歲男性，未接種COVID-19疫苗，具血液疾病；個案曾於6/18通報確診，後於11/25開始發燒4天、有腹瀉、上腹痛及嘔吐有血症狀，11/29至急診就醫並收治加護病房，COVID-19核酸檢測亦為陽性，因病況不佳，家屬簽署DNR，於當日過世，死因為菌血症合併敗血性休克、新型冠狀病毒感染及白血症。

▲▼指揮中心12/10公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心12/10公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心12/10說明新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心12/10說明新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

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