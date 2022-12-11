　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園「義捐秀髮」第15年　逾350人一起剪下秀髮助癌童

▲桃園「義捐秀髮」逾350人響應助癌童

▲三個家庭四位小男生特地留長頭髮來參加活動。（圖／萬美玲服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

四名小男生，留了兩年的長髮，今天剪下只為了一起幫助癌症病童…逾350名
包括有三胞胎姐妹、雙胞胎姐妹以及大學生、高中生等各方愛心人士，10日集體相約一同參加於桃園區經國國中活動中心舉辦的「義捐秀髮、美麗重生」活動，剪下秀髮幫助癌症病童。

在出席活動者見證下，由桃園市兒童少年保護協會創會理事長立法委員萬美玲、理事長王秀璞、桃園市準市長張善政、桃園市準議員凌濤、林口長庚紀念醫院副院長吳俊德、桃園區家長會長協會總會長劉益霞、桃園區家長會長協會榮譽總會長陳玉麗、國際崇她桃園社副社長梁夷麟、桃園區女青年會理事長林月枝一起為孩子剪下神聖的一刀，在他們的家長和校長陪同下，共同見證這感動的時刻。

▲桃園「義捐秀髮」逾350人響應助癌童

桃園市準市長張善政表示，以前住在美國時，都是自己幫自己剪髮，第一次幫人剪髮，「義捐秀髮美麗重生」是一場非常有意義的活動，可以重建癌症治療患者的自信，未來桃園市政府也要一起加入這場活動，擴大義行善舉，造福更多罹癌患者，幫助他們重生、找回自信心。

▲桃園「義捐秀髮」逾350人響應助癌童

萬美玲表示，義捐秀髮美麗重生活動已舉辦15年，過去前往長庚醫院看到罹癌小朋友治療過程秀髮掉光，沒了自信心，他們在人生旅程中奮力對抗癌症，為了讓小朋友重回校園能更自然、有自信，因此發起義捐秀髮活動；這些年有好多好朋友、家長團體、社團、義剪設計師及義捐者參與，一同成就這場美好、有愛的活動，感謝每一個參與者。

長庚醫院副院長吳俊德表示，癌症治療者有一半擔心掉髮問題，雖然科技假髮可以幫助癌症治療患者，但義捐秀髮製作的假髮還是比較自然，這對患者找回自信心很重要，感謝所有參與者的付出，讓患者身心靈都獲得最好的治療。

髮束將會全數捐給林口長庚醫院癌症資源中心，同時萬美玲立委及桃園市兒童少年保護協會也募款提供每頂假髮製作費6000元，今年共募得捐出10萬元。

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
年薪300萬人夫想辭職考醫師！　7年醫：怎頭殼壞成這樣
百萬網美領獎真面目曝光！　網友嚇壞：同一個人嗎
寒流恐襲！全台急凍探10℃↓　最強冷空氣灌頂時間曝
孟耿如淚眼發「求救訊號」！黃子佼急救援：當老公容易嗎
「蠟筆小新路跑」負評大爆炸！　主辦單位回應了
世界盃4強全出爐！　法國碰最大黑馬摩洛哥「挑戰60年紀錄」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園「義捐秀髮」第15年　逾350人一起剪下秀髮助癌童

南警威力掃蕩　警長勤教查獲槍毒成果豐碩

全台僅剩200隻！花蓮劃設台灣狐蝠保護區　保育指南守護好蝠氣

黃金博物館志工「身懷蕨技」　打造東北角最閃亮文化據點

友台使節造訪台南　黃偉哲盼大家續與台灣站在一起

荷蘭美聲馬丁賀肯斯首場音樂會　南紡廣場療癒登場

八里米倉國小百年校慶　侯友宜與三代校友同歡樂

三重光榮國小新建校舍啟用　侯友宜見證藝術綠建築校園

內政部移民節表揚　鐘景琨宣布臺德互惠自動通關啟用

八里果園父子攜手經營　新北產出新鮮「帝王柑」

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

張棟樑再唱《當你孤單你會想起誰》　曝青春回憶「抄梁詠琪的歌詞追愛」

要蔡依林再演戲「下輩子！」　林柏宏靦腆：Jolin?..Jolin姐?

小S被預測「容易有一夜情」　臉紅問：一下下也不行嗎XD

桃園「義捐秀髮」第15年　逾350人一起剪下秀髮助癌童

南警威力掃蕩　警長勤教查獲槍毒成果豐碩

全台僅剩200隻！花蓮劃設台灣狐蝠保護區　保育指南守護好蝠氣

黃金博物館志工「身懷蕨技」　打造東北角最閃亮文化據點

友台使節造訪台南　黃偉哲盼大家續與台灣站在一起

荷蘭美聲馬丁賀肯斯首場音樂會　南紡廣場療癒登場

八里米倉國小百年校慶　侯友宜與三代校友同歡樂

三重光榮國小新建校舍啟用　侯友宜見證藝術綠建築校園

內政部移民節表揚　鐘景琨宣布臺德互惠自動通關啟用

八里果園父子攜手經營　新北產出新鮮「帝王柑」

被吳怡農點名「不反對遷松機」　蔣萬安酸：別到選舉就倉促提出

烏來一日遊好吃好玩！走進老街先吃高家冰溫泉蛋、小米麻吉

警車擦撞彈飛360度翻轉！女警疑恍神肇禍...驚險影片曝

連體嬰上班12小時「只領1份薪」…網批雇主太摳　兄弟悲慘過往曝光

台積電旋風！CNN：半導體矽盾策略成功　美國不得不支持台灣

大安區咖啡廳有洋蔥！公司老闆變店員　忘了送餐成特色

大陸再禁台灣貨全因未註冊？　矢板明夫揭一事控「政治打壓」

IU坐第一排「搶拍芝妍婚禮進場」！　祝歌滿足閨蜜2要求＋機智改詞

苗栗廂型車起火燒成廢鐵　民宅百葉窗、監視器也毀了

2022日娛「9大醜聞5喜事」！小栗旬露鳥被拍　5大咖性侵騷擾女星惡行曝

海豹當石頭？　企鵝踩完落跑超爆笑

地方熱門新聞

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

警長勤教查獲槍毒成果豐碩

黃偉哲盼大家續與台灣站在一起

黃金志工「身懷蕨技」　打造東北角文化據點

荷蘭美聲馬丁賀肯斯首場音樂會

嘉義縣模範公務人員暨績優公務人員頒獎

疫情解封！邁入21年織襪芭樂節上場　萬人湧入大爆滿

翁迷途陷新化山區白堊土丘　警救援

2023台南耶誕跨年麻豆總爺大手牽小手

2022高山茶都嘉義茶博會12/10登場

南消二大防災園遊會創新宣導

全台僅剩200隻　花蓮劃設台灣狐蝠保護區

台南做工行善團助弱溫暖好過冬

一夜連破槍、毒色情成果豐碩

更多熱門

關鍵字：

桃園義捐秀髮助癌童

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

男友KTV廁所激戰小三　叫她在外面等

內褲「壽命極限」沒破也要換！醫搖頭：穿太久釀4下場

摩洛哥1比0首闖4強　C羅黯然告別

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

洪榮宏和嘉賓太親密　嫩妻衝上台

凱恩罰丟點球超懊悔　姆巴佩當場大笑

捕獲8點檔男星擺攤賣肉圓！摔馬脊椎變形沒戲拍

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

夫妻年收100萬買板橋房「揹40年房貸」　網見金額愣了

愛莉莎莎開課「2天賺1300萬」！

C羅獨自離場「掩面痛哭」

陰道清水洗就好？婦產醫給正解　示警1舉動「愈洗愈癢」

小新路跑負評爆炸　主辦單位回應

大黑馬摩洛哥半場1比0領先

更多

最夯影音

更多
王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！
刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面