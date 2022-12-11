桃園「義捐秀髮」第15年　逾350人一起剪下秀髮助癌童

▲三個家庭四位小男生特地留長頭髮來參加活動。（圖／萬美玲服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

四名小男生，留了兩年的長髮，今天剪下只為了一起幫助癌症病童…逾350名

包括有三胞胎姐妹、雙胞胎姐妹以及大學生、高中生等各方愛心人士，10日集體相約一同參加於桃園區經國國中活動中心舉辦的「義捐秀髮、美麗重生」活動，剪下秀髮幫助癌症病童。

在出席活動者見證下，由桃園市兒童少年保護協會創會理事長立法委員萬美玲、理事長王秀璞、桃園市準市長張善政、桃園市準議員凌濤、林口長庚紀念醫院副院長吳俊德、桃園區家長會長協會總會長劉益霞、桃園區家長會長協會榮譽總會長陳玉麗、國際崇她桃園社副社長梁夷麟、桃園區女青年會理事長林月枝一起為孩子剪下神聖的一刀，在他們的家長和校長陪同下，共同見證這感動的時刻。

桃園市準市長張善政表示，以前住在美國時，都是自己幫自己剪髮，第一次幫人剪髮，「義捐秀髮美麗重生」是一場非常有意義的活動，可以重建癌症治療患者的自信，未來桃園市政府也要一起加入這場活動，擴大義行善舉，造福更多罹癌患者，幫助他們重生、找回自信心。

萬美玲表示，義捐秀髮美麗重生活動已舉辦15年，過去前往長庚醫院看到罹癌小朋友治療過程秀髮掉光，沒了自信心，他們在人生旅程中奮力對抗癌症，為了讓小朋友重回校園能更自然、有自信，因此發起義捐秀髮活動；這些年有好多好朋友、家長團體、社團、義剪設計師及義捐者參與，一同成就這場美好、有愛的活動，感謝每一個參與者。

長庚醫院副院長吳俊德表示，癌症治療者有一半擔心掉髮問題，雖然科技假髮可以幫助癌症治療患者，但義捐秀髮製作的假髮還是比較自然，這對患者找回自信心很重要，感謝所有參與者的付出，讓患者身心靈都獲得最好的治療。

髮束將會全數捐給林口長庚醫院癌症資源中心，同時萬美玲立委及桃園市兒童少年保護協會也募款提供每頂假髮製作費6000元，今年共募得捐出10萬元。