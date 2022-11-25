　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「你想買的是物品，還是自己迷失的心？」　從心理學看瘋狂購物

文／女子學

人是感官動物，任何五感觸及的事物，都可能深深牽動我們的情緒或決定。正逢年底，以「購物」為話題的11月，藉由所有媒介管道，鋪天蓋地刺激你我的購買慾，似乎此時沒有「大買一波」，就表示跟不上潮流。

如此一般的心理、心態，究竟是從何而來的？購物的慾望，真的只是純粹想花錢、想亂買這麼簡單嗎？事實上，在身心科門診時常可見有購物困擾、消費衝動強迫症者前往諮詢，因應購物月當下，《女子學》團隊邀請臺安醫院心身醫學科暨精神科主任醫師許正典，為大家解惑：「我們想買的是物品，還是自己迷失的心？」

▲從心理學探討購物的本質 。（圖／xframe，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過內外觀察，找出購物心理問題的所在

身而為人，每天或多或少都會有所「花費」，除了基本開銷，也會因各種「意外」，產生不在計畫內的花費。許正典醫師指出，若時常出現購物失心瘋，導致嚴重影響生活、情緒，甚至進入無止盡的惡性循環中，就必須從內外仔細檢視消費觀，而常見的購物心理問題，又可細分以下3種：

1.憂鬱症或焦慮症：如果本身有相關的心理疾病，需藉由購物穩定情緒，一不買，便會焦慮、沒有安全感，則非常有可能陷入瘋狂購物，以求安定順暢的內在狀態。

2.追求一時的快樂、幸福感：購物慾來襲時，覺得亢奮快樂，買後滿足幸福，但事後卻很後悔。許正典醫師形容就像想戒掉不良惡習一樣，明知道為了一時的快感要付出代價，卻還是無法果斷遠離誘惑。

3.填補心靈的空虛：這部分來自較複雜的心理層面，或許在團體裡渴望被認同，需靠購買外在物品迎合、拉高個人地位，藉此獲得被認同的成就感。另外，還有一部分是所謂的「囤物癖」，即便家裡已經沒有空間，卻仍照買不誤，只為填滿當下空虛的心。

「四動」訓練前額葉，提升專注力

綜觀上述成因，許正典醫師指出最大的共同點就是「注意力不集中」，在身心醫學上稱為「精神過動」，例如原本應該專心工作，但常被網路廣告、社群媒體吸引，把專注力擺在不該專注的地方，而產生脫序的購物行為，是最普遍的狀態之一。

當衝動、過動的慾望來襲、出現難以控制的消費行為時，就生理上來說，人類的情緒中樞（杏仁核），關係著掌管心情的血清素、多巴胺、腎上腺素等等，倘若成熟度不夠，便容易注意力失調、影響大腦前額葉的判斷。對此，許正典醫師歸納出所謂的「四動」，藉以控管一發不可收拾的慾望：運動、活動、勞動、互動。

▲注意力不集中而產生脫序的購物行為。（圖／pexels）

第一，養成每天固定運動30分鐘以上的好習慣；第二，增加個人休閒嗜好，比方曾因失控購物買了很多鍋子，可好好學習廚藝，提升鍋具作用；第三，與其把精力放在購物上，不妨把被物品佔滿的空間整理乾淨，淨化身心靈；最後，平常多和身邊的人互動聊天，重新建立感情，以減少躁動、想瘋狂買東西的心情。

「消費上容易失衡的人，通常性子比較急，處於缺乏安全感、不滿足的狀態。」許正典醫師建議，除了上述的「四動」，大家也可用日常的「喝水」紓解壓力，透過細細吞嚥、咀嚼，刺激大腦釋放血清素、呼吸調節，使情緒穩定、思緒更清晰，讓自己慢下來。

關鍵指標：互相提醒，合理安排購物時間

那麼，當強烈的購買慾出現時，我們該如何自律呢？許正典醫師建議，盡量不要一個人逛街、或在深夜瀏覽購物網站，最好找家人朋友相互提醒，凝聚節制力，慢慢拉回理智線。此外，家庭間亦可安排固定購物時間，每次消費前先規劃好預算，扣除生活必需品，剩下的錢再自行運用，增加驚喜樂趣，又不會失控。

而近期，隨著解封、國門開放等政策上路，形成不少報復性消費趨勢，可能三年沒出國旅遊，一次就把三年的旅遊基金花個精光。許正典醫師提醒，大家應理性思考規劃、分散消費，不要一下投入大量金錢，避免造成日後的後悔或周轉不良。

在刺激購買、瘋狂SHOPPING的11月，失心瘋前應先仔細檢視自己的物品，也許80%以上都有了，並不缺那20%，倘若真的無法克制，亦可尋求專業身心科醫師協助，找到不安的源頭並加以治療、修復。許正典醫師總結，如同飲食，肚子餓吃飯、多吃便會是負擔，藉由消費觀念深入省思，掌管外在之餘，更得以釐清自我真實的需求！

延伸閱讀

【購？不夠？】梳理的不僅僅是東西，更是人際關係。整理師于之琳：整理環境能夠認識自己，讓傷痛遠離

雙 11 購物節來襲！限時搶購的背後是需求？還是被業者操弄的消費者心理？

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

►義大利絕美「多功能陶瓷料理鍋」一用上癮！想煮什麼都好輕鬆

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／汪小菲突開嗆「不要再利用我們吃人血饅頭」
魔獸租屋處找到了！　IG直播「特殊窗框豪宅」露餡
LIVE／巴西前鋒側鉤神技驚人！　汪小菲半夜床上神秘女露餡
僅擁0.024坪竟剷平整塊農地！　蘋果西打前女總囂張下場曝
爆乳候選人披婚紗喊「要嫁了」！　鳳梨拋震撼彈：穿西裝迎娶
超級女富豪被廚師、司機勒斃　「屍體扔垃圾桶」竊占她房產
普丁當眾被拆台　「爆氣摔筆」影片曝　
軍人槍殺前女友！　當著她媽媽面前連續射擊
吸管藏千元鈔買票！　候選人怪招賄選遭聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

旅遊起飛！華航明年3／28起復飛羅馬直飛航線　每周3班

買到少糖三明治　他掀開吐司只剩「空虛一條線」

C羅、梅西世足最後一舞！球迷淚封「這屆是諸神黃昏」：看不到了

「你想買的是物品，還是自己迷失的心？」　從心理學看瘋狂購物

民眾排水溝印象大逆轉！新北藤寮坑溝、大窠坑溪恢復河川生命力

氣象局11月起推「強化版低溫特報」　首增「鄉鎮低溫燈號」

關懷幼兒需求　國教署設立94處社區教保資源中心

今年冬天被消失？氣象局預測出爐　「恐有2到3個寒流襲台」

史上最熱11月「比平均值高1.6度」　玉山觀測到最暖秋天

健保看病要變貴了！包括檢查、藥費、處方箋都漲價　最高調漲20％

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」　男PO監視畫面怒告鄰：很猛嘛

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

日本逆轉國內外全嗨翻　德酒吧球迷崩潰抱頭！

旅遊起飛！華航明年3／28起復飛羅馬直飛航線　每周3班

買到少糖三明治　他掀開吐司只剩「空虛一條線」

C羅、梅西世足最後一舞！球迷淚封「這屆是諸神黃昏」：看不到了

「你想買的是物品，還是自己迷失的心？」　從心理學看瘋狂購物

民眾排水溝印象大逆轉！新北藤寮坑溝、大窠坑溪恢復河川生命力

氣象局11月起推「強化版低溫特報」　首增「鄉鎮低溫燈號」

關懷幼兒需求　國教署設立94處社區教保資源中心

今年冬天被消失？氣象局預測出爐　「恐有2到3個寒流襲台」

史上最熱11月「比平均值高1.6度」　玉山觀測到最暖秋天

健保看病要變貴了！包括檢查、藥費、處方箋都漲價　最高調漲20％

細節控老董坐鎮！高雄「多城國際」攜手「冠軍磁磚」樹立居住美學

澳洲海釣「真實版BabyShark」上鉤　鯊魚寶寶下巴掉下來瞪眼求情

快訊／汪小菲突開嗆「不要再利用我們吃人血饅頭」　撇賺爆千萬：老子不富裕

亮・珠寶／黑珍珠顏色表情豐富　不規則巴洛克珠串成鍊又美又酷

擎天崗水牛21死！陽管處「架圍籬」遭裁罰7.5萬　抗罰結果出爐

臉書換頭貼拉票要注意！　26日0時起不得更換以免遭罰

侯友宜倒數24小時陸戰衝刺　「新北不分顏色都是我關心的地方」

台南也傳幽靈人口案...兒選里長「母找人遷戶口支持」　2人聲押

旅遊起飛！華航明年3／28起復飛羅馬直飛航線　每周3班

0056、00878哪個好？網曝「優缺點」狂推這支：長期會更穩

生活熱門新聞

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

6縣市大雨特報！明雨彈再升級2地最猛烈

又有3私校撐不住列退場名單！

奧客逼餐廳淨空隔壁桌　顧客吃一半傻眼

12星座「迎來轉變機會」！一周運勢一次看　金牛有錢入帳

6縣市大雨！　一圖看投票日天氣

鹿港天后宮200盞財運燈秒殺　這4生肖快安太歲

冬裝備好！強冷空氣探15℃　最低溫時間曝

今年冬天被消失？氣象局預測出爐　「恐有2到3個寒流襲台」

DJ女神彎腰重訓影片曝　藍星蕾請粉絲訓她

今明全台溼答答　入冬最強冷空氣襲時間曝

男友壞壞狂吸！妹子尬見「害羞1印記」　消除法曝光

更多熱門

相關新聞

黑五必買！小CK熱賣鞋包低至5折

黑五必買！小CK熱賣鞋包低至5折

每年11月的最後一個星期五為「黑色星期五」，緊接著是「網購星期一」，為歐美國家最大的購物節日之一，時尚迷們都會趁著此時大撿一波便宜，除了國外購物平台上陸續祭出優惠之外，近日CASETiFY也為歡慶購物節推出7折優惠，CHARLES & KEITH眾多手袋、鞋款亦有低至5折的超狂折扣。

iPhone 14 Pro　黑五下殺萬元有找

iPhone 14 Pro　黑五下殺萬元有找

下半年最佳約會電影

下半年最佳約會電影

好市多黑五「原價28萬金條」開店秒殺！下殺價格驚呆

好市多黑五「原價28萬金條」開店秒殺！下殺價格驚呆

生活中找不到快樂而瘋狂購物

生活中找不到快樂而瘋狂購物

關鍵字：

女子學購物雙11黑五心理學亂買衝動購物

讀者迴響

熱門新聞

許老三反常安靜...小S靠近才知「事情大條」爆哭

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

快訊／具俊曄發聲：停止造謠！

賈永婕「千萬床墊沒賣汪小菲」公開對話細節

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

一代廟會傳奇車禍亡！妻慟：放棄急救真的好痛

賈永婕致電海絲騰老闆！　揭「汪小菲千萬床墊」真相

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

抗議天王柯賜海人生謝幕　「百億身家」傳說揭密

錢帥君男友躲黑白二道追殺　已逃新加坡投靠金主

「八掛山」惡夢難解　關之琳代言社區慘成北部最大廢墟

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

汪小菲半夜床上直播「神秘女露餡」

快訊／C羅罰進12碼！葡萄牙1比0領先

世界盃最佳進球出現了！　側掛金鉤神技影片曝

更多

最夯影音

更多
田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下
「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面