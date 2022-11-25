「你想買的是物品，還是自己迷失的心？」　從心理學看瘋狂購物

文／女子學

人是感官動物，任何五感觸及的事物，都可能深深牽動我們的情緒或決定。正逢年底，以「購物」為話題的11月，藉由所有媒介管道，鋪天蓋地刺激你我的購買慾，似乎此時沒有「大買一波」，就表示跟不上潮流。

如此一般的心理、心態，究竟是從何而來的？購物的慾望，真的只是純粹想花錢、想亂買這麼簡單嗎？事實上，在身心科門診時常可見有購物困擾、消費衝動強迫症者前往諮詢，因應購物月當下，《女子學》團隊邀請臺安醫院心身醫學科暨精神科主任醫師許正典，為大家解惑：「我們想買的是物品，還是自己迷失的心？」

▲從心理學探討購物的本質 。（圖／xframe，下同）



[廣告]請繼續往下閱讀...

透過內外觀察，找出購物心理問題的所在



身而為人，每天或多或少都會有所「花費」，除了基本開銷，也會因各種「意外」，產生不在計畫內的花費。許正典醫師指出，若時常出現購物失心瘋，導致嚴重影響生活、情緒，甚至進入無止盡的惡性循環中，就必須從內外仔細檢視消費觀，而常見的購物心理問題，又可細分以下3種：

1.憂鬱症或焦慮症：如果本身有相關的心理疾病，需藉由購物穩定情緒，一不買，便會焦慮、沒有安全感，則非常有可能陷入瘋狂購物，以求安定順暢的內在狀態。

2.追求一時的快樂、幸福感：購物慾來襲時，覺得亢奮快樂，買後滿足幸福，但事後卻很後悔。許正典醫師形容就像想戒掉不良惡習一樣，明知道為了一時的快感要付出代價，卻還是無法果斷遠離誘惑。

3.填補心靈的空虛：這部分來自較複雜的心理層面，或許在團體裡渴望被認同，需靠購買外在物品迎合、拉高個人地位，藉此獲得被認同的成就感。另外，還有一部分是所謂的「囤物癖」，即便家裡已經沒有空間，卻仍照買不誤，只為填滿當下空虛的心。

「四動」訓練前額葉，提升專注力



綜觀上述成因，許正典醫師指出最大的共同點就是「注意力不集中」，在身心醫學上稱為「精神過動」，例如原本應該專心工作，但常被網路廣告、社群媒體吸引，把專注力擺在不該專注的地方，而產生脫序的購物行為，是最普遍的狀態之一。

當衝動、過動的慾望來襲、出現難以控制的消費行為時，就生理上來說，人類的情緒中樞（杏仁核），關係著掌管心情的血清素、多巴胺、腎上腺素等等，倘若成熟度不夠，便容易注意力失調、影響大腦前額葉的判斷。對此，許正典醫師歸納出所謂的「四動」，藉以控管一發不可收拾的慾望：運動、活動、勞動、互動。

▲注意力不集中而產生脫序的購物行為。（圖／pexels）



第一，養成每天固定運動30分鐘以上的好習慣；第二，增加個人休閒嗜好，比方曾因失控購物買了很多鍋子，可好好學習廚藝，提升鍋具作用；第三，與其把精力放在購物上，不妨把被物品佔滿的空間整理乾淨，淨化身心靈；最後，平常多和身邊的人互動聊天，重新建立感情，以減少躁動、想瘋狂買東西的心情。

「消費上容易失衡的人，通常性子比較急，處於缺乏安全感、不滿足的狀態。」許正典醫師建議，除了上述的「四動」，大家也可用日常的「喝水」紓解壓力，透過細細吞嚥、咀嚼，刺激大腦釋放血清素、呼吸調節，使情緒穩定、思緒更清晰，讓自己慢下來。

關鍵指標：互相提醒，合理安排購物時間



那麼，當強烈的購買慾出現時，我們該如何自律呢？許正典醫師建議，盡量不要一個人逛街、或在深夜瀏覽購物網站，最好找家人朋友相互提醒，凝聚節制力，慢慢拉回理智線。此外，家庭間亦可安排固定購物時間，每次消費前先規劃好預算，扣除生活必需品，剩下的錢再自行運用，增加驚喜樂趣，又不會失控。

而近期，隨著解封、國門開放等政策上路，形成不少報復性消費趨勢，可能三年沒出國旅遊，一次就把三年的旅遊基金花個精光。許正典醫師提醒，大家應理性思考規劃、分散消費，不要一下投入大量金錢，避免造成日後的後悔或周轉不良。

在刺激購買、瘋狂SHOPPING的11月，失心瘋前應先仔細檢視自己的物品，也許80%以上都有了，並不缺那20%，倘若真的無法克制，亦可尋求專業身心科醫師協助，找到不安的源頭並加以治療、修復。許正典醫師總結，如同飲食，肚子餓吃飯、多吃便會是負擔，藉由消費觀念深入省思，掌管外在之餘，更得以釐清自我真實的需求！

延伸閱讀

【購？不夠？】梳理的不僅僅是東西，更是人際關係。整理師于之琳：整理環境能夠認識自己，讓傷痛遠離

雙 11 購物節來襲！限時搶購的背後是需求？還是被業者操弄的消費者心理？

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/