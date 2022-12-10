▲內政部移民節表揚，鐘景琨宣布臺德互惠自動通關啟用

▲內政部移民節表揚活動中，移民署長鐘景琨宣布臺德互惠自動通關啟用。（移民署桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

內政部移民署10日於桃園婦女館舉辦111年「厚植新國力‧移民『心』故鄉」多元文化活動，移民署長鐘景琨致詞時表示，在臺新住民已超過57萬人，為國家建設提供許多助力，已然成為我國的新國力，希望社會各界以多元文化視角瞭解新住民，讓新住民融入在地生活。

鐘景琨也宣布，即日起，我國與德國互惠自動通關啟用，是繼美國、韓國、澳洲及義大利之後，第5個與我國互惠使用自動通關的國家，我國也成為全球第4個可使用德國自動通關的非歐盟國家，讓我國與國際社會接軌更加便利。

鐘景琨表示，聯合國為彰顯移民人權的同等保障，將12月18日訂為移民日，我國也將這天訂為移民節，移民署自97年起每年結合公私部門共同舉辦慶祝活動，迄今已邁入第15年。

今日獲表揚的十大優秀新住民、外籍人士及移工，都在臺灣長期投注心力，包括獲得111年總統教育獎的越南新住民鄭伶巧，因母親生病，自小便與姊姊放學後到菜圃種菜分擔家計，勤勉求學；以廢材修繕三座檜木老屋的法國新住民范託福（CHEVANCE CHRISTOPHE PIERRE），運用個人繪畫及藝術文化整復專業，致力於我國藝術界及老建物修復，對我國文化傳承貢獻良多；電子工廠擔任翻譯及移工宿舍管理員的菲律賓籍艾德多(BAGAYAN EDUARDO JR.AYON AYON)積極輔導移工提高產能等10位優秀人才。

移民署指出，政府為協助新住民及其二代在臺生活順利，結合跨部會資源，推動新住民及其子女築夢計畫、新住民子女國內培育營及新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫等輔導措施，協助優秀傑出的新住民及其子女發展潛能，期待轉化新住民成為新動能，晉身國際世界舞台。

今日出席活動的貴賓，包括德國、奈及利亞、印尼、越南、泰國、印度等駐臺使節及NGO民間團體等約2000人到場共襄盛舉，場面活潑溫馨。