收容所防疫工作繁重！　移民署長鐘景琨昏眩...急送林口長庚

▲移民署長鐘景琨27日下午因身體不適自行召救護車到林口長庚就醫。（圖／內政部提供）

記者張君豪／台北報導

移民署署長鐘景琨27日下午1時50分左右在移民署大樓辦公室內突然身體不適腹部疼痛，過程曾一度暈眩昏迷，辦公室秘書見到署長病發情況，立刻撥打119報警求救，台北市消防局派遣救護車到場馳援、離奇的、是移民署署長鐘景琨本人卻拒絕上救護車就醫，據了解稍後移民署方自行委託民間救護車將鐘景琨送醫，目前仍在醫院接受觀察。

據了解，移民署長鐘景琨腹痛昏迷當下，署長辦公室秘書曾撥打119求救，但台北市消防局派出鄰近分隊救護車抵達移民署後，鐘景琨卻拒絕消防局救護人員送醫治療救援，據信鐘景琨等到身體稍恢復時，由署方電召民間救護車將鐘署長送往林口長庚醫院觀察治療。

原來移民署長鐘景琨有長年高血壓宿疾，日常均在林口長庚醫院就診治療，日前因連日加班熬夜投入宜蘭外國人收容所加強防疫工作，導致血壓升高頭暈、併發腹部疼痛現象，鐘署長考量自身昔日就醫紀錄均在林口長庚醫院，所以病發後，自聘救護車後送林口長庚醫院觀察治療。

移民署也依主官離開駐地、安全通報流程在第一時間通報內政部，目前鐘景琨已進入林口長庚醫院觀察治療，也依防疫規定接受快篩、PCR檢測、據信並無確診新冠肺炎跡象，目前鐘景琨身體狀況尚稱穩定。

移民署為警大47期畢業，長期在移民署服務相關歷練完整，曾任移民署中區事務大隊長、副署長；2021年1月前移民署長邱豐光卸任後，榮升為移民署長，近來宜蘭外國人收容所爆發大批收容人確診事件，鐘便請纓投入第一線督軍加強所轄戒護機關防疫。

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