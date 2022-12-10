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梨山蜜蘋果快閃「梅庭X北投市集」　營造「甜蜜和蘋」幸福時光

▲▼台中市和平區公所在「梅庭X北投市集」，舉辦梨山蜜蘋果快閃展售會，受到民眾喜愛。（圖／台中和平區公所提供，下同）

▲台中市和平區公所在「梅庭X北投市集」，舉辦梨山蜜蘋果快閃展售會，受到民眾喜愛。（圖／台中和平區公所提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市和平山區正盛產梨山蜜蘋果，甜度破表，區公所推出「甜蜜和蘋」品牌系列活動，今（10日）明（11日）2天在北投製造市集舉辦快閃展售會，由4家蜜蘋果小農販售優質蜜蘋果、高山蔬菜及梨山茶，為增添耶誕溫馨氣氛，現場特別設計5款立牌讓民眾逛市集之餘，也能感受節慶氛圍，歡迎台北市民踴躍前往選購，支持梨山小農。

▲▼台中市和平區公所在「梅庭X北投市集」，舉辦梨山蜜蘋果快閃展售會，受到民眾喜愛。（圖／台中和平區公所提供，下同）

這次的梨山蜜蘋果快閃展售活動，早在11月12日、13日就在台北花博市集辦過，受到市民朋友喜愛，佳評不斷，當天帶去的蜜蘋果熱銷，供不應求，還緊急從梨山再運送北上支援，仍然順利完銷，成功將蜜蘋果行銷到台北市，讓台北市民也可以品嚐來自梨山的甜美果實。

▲▼台中市和平區公所在「梅庭X北投市集」，舉辦梨山蜜蘋果快閃展售會，受到民眾喜愛。（圖／台中和平區公所提供，下同）

和平區公所今明2天移至「梅庭X北投製造冬日市集」，由4家梨山在地蜜蘋果果農（紹興農場、萬福果園、雲頂果園、梨山佳陽合作農場）販售優質蜜蘋果、高冷蔬菜及梨山茶，現場開放試吃，滿意後再選購，這次貨量準備充足，民眾不用擔心撲空。

▲▼台中市和平區公所在「梅庭X北投市集」，舉辦梨山蜜蘋果快閃展售會，受到民眾喜愛。（圖／台中和平區公所提供，下同）

民眾消費滿300元，即贈送1份蜜蘋果馬口鐵盒，滿600元送2份，此外，為配合即將到來的聖誕節，區公所特別設計5款聖誕立牌，增添溫馨節慶氣氛，逛市集之餘也能感受耶誕氛圍。

▲▼台中市和平區公所在「梅庭X北投市集」，舉辦梨山蜜蘋果快閃展售會，受到民眾喜愛。（圖／台中和平區公所提供，下同）

和平山區因為日夜溫差達10多度，所以蜜蘋果會將糖份轉換為蜜腺，不管肉眼能不能看得到蜜，甜度一定高達15-19度，深受饕客喜愛，目前品種以惠、富士、北斗、五爪等秋冬品系為主，在12月吃著當季水果，最甜、最多汁也最新鮮。

▲▼台中市和平區公所在「梅庭X北投市集」，舉辦梨山蜜蘋果快閃展售會，受到民眾喜愛。（圖／台中和平區公所提供，下同）

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