高雄男偷神鞭帶回家避邪　「神明也不保佑」躲50公里外仍落網

▲傅姓男子偷宮廟法器逃50公里仍被查獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鹽埕警分局建國四路派出所日前接獲鹽埕區河西路某宮廟蔡姓宮主報案，稱廟內神明桌上之神鞭「金鞭聖者」法索，及宮廟驅邪辦事「神印」被偷，經警方調閱多處監視器後，發現傅姓男子（55歲）涉有重嫌，7日得知傅嫌在50公里遠外的美濃區一處土地公廟出沒，立即派員前往帶回傅嫌，並取回遭竊神器等物後依竊盜罪函送偵辦。

▲遭竊的法器神鞭。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方表示，遭竊的神鞭「金鞭聖者」法索及宮廟驅邪辦事「神印」是宮廟的重要法器，遭竊讓廟方困擾不已，警方調閱監視器後，發現傅嫌騎乘自行車前往到廟內參拜後，趁他人不注意竊取法索和神印後離去。

▲遭竊的法器神印。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

由於傅嫌居無定所，經警方積極派員持續追查，得知傅嫌於美濃地區一處土地公廟現蹤，7日下午3時許前往通知傅嫌到案，傅嫌也帶同警方至其暫住居所鐵皮屋取回竊取的物品，警詢後依竊盜罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

警方通知蔡姓宮主到所領回神鞭「金鞭聖者」法索及神印，蔡姓宮主相當感激警方能查緝竊嫌到案，警方則提醒蔡姓宮主宮廟為公共場所，應提醒廟內工作人員若發現有無可疑人、事、物，立即撥打電話報案，以防相關情事再次發生。