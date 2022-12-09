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台南好YOUNG跨年晚會壓軸揭曉　AKIRA震撼現身

▲「台南好YOUNG」跨年晚會，9日公布最後一組超級演出嘉賓，由國民姐夫「AKIRA」特地帶著EXILE放浪兄弟好夥伴SHOKICHI，以特別組合方式演出。（圖／記者林悅翻攝）

▲「台南好YOUNG」跨年晚會，9日公布最後一組超級演出嘉賓，由國民姐夫「AKIRA」特地帶著EXILE放浪兄弟好夥伴SHOKICHI，以特別組合方式演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

就是有這個「緣份」！即將於12月31日在台南市政府永華市政中心西側廣場舉辦的「台南好YOUNG」跨年晚會，9日公布最後一組超級演出嘉賓，由國民姐夫「AKIRA」特地帶著EXILE放浪兄弟好夥伴SHOKICHI，以特別組合方式演出，對於能夠參加台南的跨年晚會，AKIRA表示：「是個很有緣份的地方！」。

12月7日剛發行最新專輯「POWER OF WISH」，正在日本進行今年最後一輪巨蛋演唱會的EXILE放浪兄弟，身為團長的AKIRA更成為空中飛人，除了他領軍的「EXILE THE SECOND」將於2023年重新起動，日本台灣兩頭跑的他，決定要將12月31日的最後一個小時留給「有緣分」的台南，將帶著SHOKICHI來趟台南「初體驗」。

兩人特別錄製問候影片，預告將以「AKIRA x SHOKICHI from EXILE」的特別組合登台演出，由於他們曾在日本演唱會帶給粉絲驚喜，12月31日台南跨年晚會則是超級加碼的豪華版本；除了很高興第一次要在台南跨年，AKIRA跟台南除了有不解之緣，更表示已經是他的第二故鄉，而沒到過台南的SHOKICHI則期待台南「偏甜」的美食，更希望可以透過當天演出與現場又或是電視機前的觀眾們，共創美好的回憶。

「台南好YOUNG」跨年晚會將於12月31日晚間在台南市政府永華市政中心西側廣場舉行，主持人為炎亞綸、徐凱希，除了今天壓軸揭曉的「AKIRA x SHOKICHI from EXILE」的特別組合，還有來自在日本TicTok締造5億次播放的偶像女團「FRUITS ZIPPER」，一個月衝台灣南北的韓國新世代偶像男團「EPEX」，以及炎亞綸、魏如萱、艾怡良、五堅情、造夢者樂團、孫盛希、麋先生、楊宇騰YU、Crispy脆樂團、艾薇、大支、Howz•莫凡新，更多現場與轉播相關詳情可洽「台南好YOUNG」臉書專頁。

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