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南警專案掃蕩　一夜連破槍毒、色情成果豐碩

▲台南市警二分局執行警政署實施「威力掃蕩專案」勤務，查獲槍、毒、色情、酒駕等案成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局執行警政署實施「威力掃蕩專案」勤務，查獲槍、毒、色情、酒駕等案成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局執行警政署實施「威力掃蕩專案」勤務，在9日夜間動員40名警力針對轄區多處KTV、酒店及按摩養生館等幫派經營、依附、圍事或賴以為生的處所實施掃蕩臨檢，除由分局長朱信憲親自帶班執行，市警局副局長劉鴻烈、保安科長張沛銘也到場全程指導。

▲台南市警二分局執行警政署實施「威力掃蕩專案」勤務，查獲槍、毒、色情、酒駕等案成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警二分局執行警政署實施「威力掃蕩專案」勤務，查獲槍、毒、色情、酒駕等案成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

整個專案掃蕩成果豐碩，計查獲改造手槍1枝、折疊刀1把、第二級毒品安非他命3包重計11.17公克、吸食第三級毒品K他命3人、妨害風化罪1件4人、通緝逃犯2人、酒後駕車涉犯公共危險罪2件2人，展現維護治安、震懾不法之專業能力。

▲台南市警二分局執行警政署實施「威力掃蕩專案」勤務，查獲槍、毒、色情、酒駕等案成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警二分局執行警政署實施「威力掃蕩專案」勤務，查獲槍、毒、色情、酒駕等案成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局員警在積極溯源毒品調查中發現30歲陳姓犯嫌，涉有販賣毒品情事，案經多日跟監掌握犯嫌平日活動狀況後，於9日下午由南門所與偵查隊員警前往其永康區住處埋伏多時，並趁陳姓犯嫌欲外出取車毫無心理防備下，在停車場一擁而上控制，後續在其住處查獲發現其非法持有改造手槍1把、第二級毒品安非他命3包重11.17公克、電子磅秤2台、折疊刀1把等證物，全案調查依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，後續將「溯源、刨根」深入追查槍毒來源。

▲台南市警二分局執行警政署實施「威力掃蕩專案」勤務，查獲槍、毒、色情、酒駕等案成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

行政組專案小組也在下午在台南市觀亭街某養生館，當場查獲身著清涼服裝之女侍，以50分鐘1700元來為男客從事0.3套之色情按摩，並由店家抽取700元媒介營利。當場為員警查扣潤滑液、保險套等證物，並將40歲林姓負責人、35歲郭姓櫃台及40歲吳姓男客、32歲劉姓女服務生等帶回，分別依違反刑法妨害風化罪及社會秩序維護法送辦及裁罰，以維護社會善良風氣。

▲台南市警二分局執行警政署實施「威力掃蕩專案」勤務，查獲槍、毒、色情、酒駕等案成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案臨檢時段員警也在金華路某KTV發現包廂內瀰漫k毒惡臭，經員警仔細盤檢當場發現數支吸食後之毒品K菸，經將包廂內4男1女帶回調查，其中徐等3男尿液檢驗呈現第三級毒品K他命陽性反應，也依毒品危害防制條例來送辦。

▲台南市警二分局執行警政署實施「威力掃蕩專案」勤務，查獲槍、毒、色情、酒駕等案成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局表示，「掃黑」、「緝毒」及「掃蕩非法槍彈」為當前重點工作，也將持續貫徹落實全國「威力掃蕩專案」工作，運用各項勤務作為來嚴打各項不法犯罪。本次掃蕩勤務在員警積極認真下即時查獲槍毒、色情等案，有效避免造成更多危害，對社會治安之維護深具實質意義，也展現台南警察之專業能力及決心。

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