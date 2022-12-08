南警動員「威力掃蕩」！爆乳、美腿排排站　查獲毒品酒駕多案送辦

記者林悅／台南報導

台南市警二分局執行警政署12月5日起實施「威力掃蕩專案」勤務，7日晚上9時起，針對幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業處所編排專案臨檢，並結合保安大隊、交通大隊等支援警力全面掃蕩，查獲持有安非他命1件1人、取締酒後駕車涉犯公共危險罪2件2人。

▲台南市警二分局7日晚上9時起，針對幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業處所編排專案臨檢掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方共動員40名警力針對轄區2處KTV、3處酒店及1處SPA店等大型營業場所執行，由二分局長朱信憲親自帶班執行威力臨檢，並採取區塊封閉強勢作為、結合周邊路檢檢查等等策略，全力消滅區域內危害治安因子為任務目標。

在大批警力強力執行過程也引起許多民眾佇足觀看，也對警察之強力執法表示辛勞及加油鼓勵，展現維護治安之能力及決心。整個執勤過程也查獲持有安非他命1件1人、取締酒後駕車涉犯公共危險罪2件2人。

深夜10時於金華路段臨檢場所時，發現2部機車騎士規避路檢點轉入小巷內，經在周邊路檢守望之人員攔下後，發現30歲張姓騎士因甫公司聚餐下班，餐敘中飲用幾瓶啤酒，經員警實施酒測超過標準值，竟一直向員警哀求放過一馬，仍為員警嚴正拒絕；另20多歲之鐘姓騎士也因與友在酒吧小酌後準備回家，經員警詢問酒味時直辯解釋酒吧之香味，結果一實施酒測仍超過標準值，兩嫌都為員警帶回依公共危險罪送辦。

在臨檢結束巡邏途中，南門所副所長邱漢文發現1部自小客車紅燈越線違停，經查號牌車主為列管毒品人口，經攔下盤檢駕駛之32歲郭姓男子氣壯再三拍胸脯向員警保證早已戒除毒品惡習，但馬上又為員警在其中央扶手之香菸盒內發現有第二級毒品安非他命殘渣之吸食器，頓時洩氣般的為員警帶返所內實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，也為員警調查後依毒品危害防制條例送辦。

第二分局表示，警政署12月5日起實施「威力掃蕩專案」勤務，各警察機關將持續針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業處所編排專案搜索臨檢，發現有違法情事，並將立即執行掃蕩並與市政府各局處聯合稽查，實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派份子經濟來源，建構良好治安環境。