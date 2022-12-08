選後持續打擊犯罪匡靖治安　歸仁警威力大掃蕩

▲台南市歸仁警分局7日晚上實施「威力掃蕩專案」勤務，針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業處所，出動優勢警力編排專案搜索臨檢及路檢勤務，全面清查執行掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁警分局7日晚上，由分局長邱顯良親自帶隊實施「威力掃蕩專案」勤務，針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業處所，出動優勢警力編排專案搜索臨檢及路檢勤務，全面清查執行掃蕩。

７日晚上歸仁分局共岀動37名警力，臨檢電子遊藝場、釣蝦場及小吃部等場所，並針對黑幫份子聚集場所，實施威力掃蕩及路檢勤務，這次執行共計查獲詐欺通緝犯1名、違反公共危險罪2件、違反菸害防治法2件、違反都市計劃法1件及尋獲失蹤人口1名。

歸仁警分局長邱顯良表示，由於九合一公職選舉剛結束，也是社會休整時期，歸仁警分局本著防制與打擊犯罪無假期之使命，爲防制不法份子利用這段期間於聚集場所從事違法情事，危害社會安全，於7日起針對相關處所實施威力掃蕩，並期能向上溯源打擊犯罪首惡，發現有違法（規）情事，立即聲請搜索票執行搜索，結合台南市政府各局處進行聯合稽查，發現違規則以第三方警政實施裁處，以刑法及行政處分雙管齊下，阻斷黑幫經濟來源。

另為展現淨化社會治安決心，歸仁警分局也會持續強力臨檢掃蕩幫派活動場所，並要求業者加強自律，共同維護社會秩序。