吃IKEA驚覺「肉丸靈魂」不見了！他哀怨改買草莓醬　結果超糗

▲IKEA餐廳的肉丸人氣超高。（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「宜家家居（IKEA）」明明是居家品牌，但美食大受歡迎，「肉丸」更是必吃招牌，盤中鮮紅的「越橘果醬」則被許多人視為靈魂醬料。不過，就有網友發現，肉丸竟出現2大改變，「有誰可以告訴我，IKEA瑞典豬肉丸怎麼變成肉丸大三元了嗎？」「最重要的是！為什麼那個經典的果醬不見了？」意外釣出員工現身。

這位網友在Dcard發文，驚呼「IKEA瑞典肉丸果醬不見了……」，文中貼出照片，只見盤中是多汁的肉丸，配上馬鈴薯泥和肉丸奶醬，一切彷彿沒什麼異狀。但再仔細一看，會發現丸子竟有3種顏色，而且果醬也不見了，害他只能買塑膠盒裝的草莓果醬，吃了卻直嘆「根本不搭」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲肉丸「兩大改變」讓原PO直搖頭。（圖／翻攝自Dcard）

原PO對這兩大改變無法接受，回想以前第一次吃肉丸時，看到盤中的越橘醬還覺得很怪，甚至嫌棄「X好噁，口味不合吧？」結果一吃上癮，「X的！那根本靈魂搭配」，從此只要去IKEA就要點肉丸，「過了快1個月沒去吃他們餐廳了，今天去卻發現改變超大，我覺得最不該消失的是那個果醬啊！」

看到貼文後，就有網友納悶留言，「果醬不是變成自助了嗎？」「在自助吧，跟番茄醬放一起的那邊吧？」原PO這才發現，似乎是自己搞烏龍，「他跟我說在前面（在外面自助區），我以為他說的前面是在點餐區的最尾端……跑到前面只看到蜂蜜醬跟草莓醬QQ！」

話題則釣出IKEA餐廳員工，指出之前新莊店採用自助式醬料台，發現可以減少浪費果醬，所以許多店也陸續跟進，但也不是每間都這樣做。另外，還有網友補充「大三元」的部分，「IKEA肉丸就是烤肉丸（牛豬混合）、雞肉丸、植物丸三種，點餐可以直接指定要哪個、要幾顆～純豬肉丸還真沒有哈哈哈！」