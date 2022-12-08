爸媽月給3千！姊姊「台大畢業3年」卻在家耍廢　1句話惹怒她

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名台大生畢業3年，整天在家睡覺、滑手機，除了經常抱怨冷門科系工作難找，每個月都會拿爸媽給的3千元，買化妝品、包包等，種種行徑讓還在就學的親妹傻眼，直呼「她成天鬼混，真的還蠻看不下去的。」

女網友在Dcard哀怨表示，「我姊大學畢業已經3年了，明明是台大畢業卻不出去工作，整天在家耍廢、睡覺、玩手機、玩平板，她常常哀怨說，自己讀的是冷門科系，出去也很難找到工作，但說實話...她只是單純愛面子，不肯去做她認為低薪、工時長的工作罷了。」

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她認為，如果對方肯去咖啡廳打工，至少還能學做咖啡、飲料，工作環境和氣氛也很好，但她總是在找藉口，怎麼說服也沒用，「我媽每個月還要給她2、3千的零用錢，供她買化妝品、飾品、包包等等；我每天在讀書，卻看到她成天鬼混，真的還蠻看不下去的。」

對此，網友們紛紛回應，「怪父母寵啊！寵出了啃老族」、「絕對要讓妳爸媽斷她金援，不然就把她趕出家門自己住，等她有生活壓力就會工作了」、「以後讀文組都要看家庭年收了」、「看來要把妳姊介紹給我，我來開導開導她」、「我堂妹也讀台大，讀了6年吧，她媽還在附近買了小套房給她，她現在也當無業遊民啊，拖著不畢業就是不想工作」、「跟我哥一樣，但我哥大學都沒畢業，我爸1個月還給1萬」、「跟台大沒關係，是你姊太爛」。

▲台大。（圖／記者許敏溶攝）

另外，不少人都建議，可以考公職，「台大腦袋絕對沒問題，請她考公職吧，願意讀很快就上榜了，總比啃老好。考個兩年沒上，那就是有意為之，直接趕出去，沒救了」、「那就考公職啊，都讀到台大了，公職考試對她來說不難吧？是她根本不會想吧？啃老真的很沒用」、「能讀到台大底子也不差，何不衝一下考公務員」。

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