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超商禁拍照　他害同事被關切跪求解惑！曝「這些」原來是機密

▲超商,飲料。（圖／記者曾筠淇攝）

▲同事幫原PO買超商飲料，結果引來店長質問。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

同事為了他，在超商做出1舉動，竟然被店長關切！有男網友表示，公司附近新開一間超商，同事想去逛一下，答應順便幫忙買飲料，就在店裡拍照給他選，沒想到引來店長詢問，讓原PO超納悶，賣什麼飲料應該不是商業機密，超商也不可能削價競爭，好奇到底為何不能拍照？話題釣出內行解答。

這位男網友在Dcard發文，「為何超商不能拍照？」文中表示，同事見公司附近新開了一家超商，就說要去逛一下，他便請對方幫忙買罐飲料，可是因為還沒想好要喝什麼，對方便到店裡拍照傳給他選。結果，同事回來之後，就跟他說，被一位疑似店長的店員詢問「為何要拍照？」

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同事就直呼，「啊不就還好當下你回傳LINE給我，我當場秀給他看！他還解釋說新開幕、很多同業跑來拍照……」。這讓原PO很不解，認為超商品項都差不多，「大家賣的都一樣的東西，是有什麼好怕人家拍的？」

他就點名超商加盟主，求解惑不能拍照的原因，「都逛到知道哪家賣哪幾款飲料了，又不是可口可樂的秘方這種商業機密……售價也是固定的……又不是削價競爭，可以解釋一下嗎？小弟真的疑惑萬分。」

▲▼超商飲料。（圖／記者曾筠淇攝）

▲內行指出，商品擺設位置跟活動優惠都算商業機密。（示意圖／記者曾筠淇攝）

對此，就有內行秒曝原因，「商品擺放位置跟活動優惠也是商業機密，每一個位置都是廠商花錢買的，最顯眼、客人越容易注意的地方就越貴」，指出店內裝潢、陳設方式、商標都算營業機密，「最不能接受就是拍到商標，不然店員通常都睜一隻眼閉一隻眼。」

不過，也有人仍不解，「如果真的要討論同業競爭的話，那真的有心要抄襲商品擺設位置的同業，也可以走進去一間超商，然後用腦袋記起來擺設位置後，走到店外拿紙畫起來抄走」，好奇這種「人人都可以看到的事」為何算機密？

對此，有網友則說「因為便利商店商品多」，從訂價、特惠活動到架上庫存量，其實都是屬於機密，「你不大可能記住，照片就可以無限紀錄，所以禁拍。」還有一說指出，四大超商中，有些是全店皆不能拍照，有的是擔心消費者隱私受侵害，也有業者只禁拍到收銀區、後場，每家規則不太相同。

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關鍵字：

超商飲料商品拍照店長機密Dcard

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