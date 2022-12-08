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穿睡衣洗衣！房東1句話讓她哭喊「差點被性侵」　網一看全罵翻

▲▼洗衣機,洗衣服。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO女友哭喊洗衣服時差點被房東性侵，只因對方稱讚她好漂亮，讓大批網友傻眼。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

穿睡衣被陌生人稱讚「妳好漂亮」，會覺得不舒服嗎？一名男網友表示，女友某天哭著對他說「差一點被房東性侵」，讓他非常生氣，原來是女友穿著睡衣洗衣服時遇到房東，被對方稱讚「妳很漂亮」，熱情地想幫忙拿洗好的衣服，但這些行為頓時讓她內心警鈴大響，認為房東想對她圖謀不軌。

一名男網友在Dcard以「女友差點被房東強姦」為題發文，表示女友在Line上對他說，「昨天去洗衣服時只有穿睡衣遇到房東，差點被性侵」，當下他相當生氣，於是仔細詢問細節，原來當時女友穿著睡衣去拿洗好的衣服時，房東剛好也在場，並說了一句「妳好漂亮」，由於穿著睡衣，因此拿洗好的衣服想遮擋胸部，沒想到房東卻說要幫忙拿，讓女友因此深感危機。

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原PO女友說，最後幸好是碰到其他房客回來，才沒有發生什麼事，直呼「很可怕」，最後還不斷強調，「我沒有被他碰，我很乾淨。」原PO則暖心安慰「無論妳怎麼樣，我都不會嫌棄的」。

貼文一出不少人認為原PO女友根本是小題大作，「到底怎麼看出房東要強X她的？」、「被害妄想症？」、「我覺得這對話也很有事欸？或許你女友真的感覺不好～但房東也只是走過去對她說妳很漂亮，他也沒有出手要幹嘛，然後這樣就被說差點被強X？」、「頂多算騷擾，但強X有點太誇張了」。

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