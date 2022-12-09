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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嗆吳怡農拿侯友宜當擋箭牌！　王鴻薇：把屏東人當「塑膠」嗎？

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇日前拋出核二、核三延役的政見，民進黨立委洪申翰則酸，處理能源議題不要空打嘴砲，還反問王「要不要去請蔣萬安幫忙，讓台北市接受萬年核廢？」對此，王鴻薇9日受訪回酸，「吳怡農是不是不知道核3廠不在新北市？一直拿侯友宜當擋箭牌」，難道是把屏東人當塑膠嗎？

▲▼王鴻薇接受媒體時事訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

▲王鴻薇接受媒體時事訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

針對外界質疑核2、3廠是老議題，王鴻薇強調這絕對不是老議題，因為可以看到國際能源問題、能源飛漲及缺電問題，都是現下的問題，「怎麼會是老議題？」王鴻薇進一步反擊，指吳怡農現在拿新北市長侯友宜當擋箭牌，「吳怡農是不是不知道核3廠不在新北市？一直拿侯友宜當擋箭牌，難道他把屏東當成塑膠嗎？核2、3廠在不同縣市，他們似乎連基本常識都搞不清楚！」王並強調，她已透過臉書很負責任向大家報告，希望吳怡農花一點時間看看。

針對綠委洪申翰譏諷王鴻薇是否要把核廢料放到台北，王鴻薇簡短表示「這種無聊的政治口水不回應！」而關於核廢料問題，王鴻薇解釋，核2、3廠延役是中央的職權，關於核廢料的乾式儲存槽也是中央的職權，只是核2廠位於新北市，所以新北市希望能達到他們相關環保及安全的標準，但因為是中央的職權，所以這是台電應該做的。

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