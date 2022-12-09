水電工家裡藏「超專業狙擊長槍」　他辯：心情不好拿來打小鳥

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名李姓水電工涉嫌改造槍械，今年6月遭警方逮捕，警方查出槍械疑似外流，日前遠到南投水里追查到48歲的陳姓水電工，並查獲AW.338型空氣狙擊手槍1把、鉛彈5盒等罪證。

▲高雄水電工改造長槍外流，警方日前追查到槍枝流向。（圖／記者許宥孺翻攝）

據了解，38歲的李姓水電工喜愛把玩槍械，工具都是從軍事用品店購得，並上網看影片自學改造槍械，甚至從事販售動作。而李姓水電工於今年6月被三民二分局逮捕後，警方發現李男持有的槍枝疑似外流，因此組成專案小組持續追查槍枝流向。

▲警方日前到南投逮到陳男，並於住處查獲狙擊長槍、鉛彈。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，發現李男和48歲的陳姓水電工往來密切，過去曾是同事，認為他有重大嫌疑，經查證陳男藏匿地點後，警方7日傍晚持搜索票，在陳男於南投縣水里鄉的住處查獲AW.338型空氣狙擊手槍1把、鉛彈5盒等罪證。

陳男則辯稱，他平日於大樓工地工作，看到有小鳥飛過，心情不好就會拿槍打小鳥。

▲陳男辯稱，心情不好會用狙擊槍打小鳥。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，經檢視，槍枝結構完整，威力強大，將送刑事警察局鑑驗，等待鑑驗結果後，將依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。