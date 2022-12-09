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桃園18萬份「水果月曆」都發送完　網路商城竟買得到

▲桃園18萬份「水果月曆」都發送完，網路商城竟有販售？

▲桃園18萬份「水果月曆」都發送完，網路商城竟有販售？（圖／李姓網友提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市因即將「換黨執政」，今年印製的18萬份「水果月曆」，被國民黨議員黃敬平爆料，市府不僅在短短1、2天內就全數發完，發送給地方民代的「水果月曆」，還會看藍、綠民代、發送份數有所不同，引發地方熱議之際，網友8日發現市府今年已發送完的「水果月曆」，網路商城竟然有人在上面販售！

甫當選桃園區市議員的張碩芳說，12月份開始，她的服務處接到許多民眾詢問，有沒有水果月曆可索取？雖然，服務處同仁打電話向市府洽詢，市府的答覆是已全數發完！期間，還有里長跟她索取時，獲知新科議員的她服務處竟「一份都沒拿到」？竟回稱「我里辦公室還有幾份，可以留給妳送選民」…

▲桃園18萬份「水果月曆」都發送完，網路商城竟有販售？

張碩芳認為，目前桃園市的財政處於負債中，且在數位化、環保化的時代，每年編列900萬、印刷18萬份的水果月曆，都需再做為討論？或者是否能開放一部份的月曆預算，補助桃園在地文創工作者設計並印刷，並由市民購買，進而促進消費…讓市民的納稅錢不僅花在刀口，還能創造更多商機。

市議員黃敬平7日於議會質詢曝，市府印的水果月曆，受到民眾歡迎，因此許多里長、市議員等民代都會去爭取，發送給民眾，依往年的慣例，無論是什麼政黨，每名里長、市議員可拿到100份，若有不足可向市府申請追加份數。

但今年卻在短短1、2天內就全數發完，根據他掌握的訊息，今年水果月曆市府仍印刷18萬份，「所有非民進黨議員、新科議員、里長都只會拿到『100份』，立委則是1000份。」但另外，還會給「民進黨籍議員」追加份數以及發送「尚未上任」的民進黨籍新科議員。

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桃園水果月曆網路商城

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