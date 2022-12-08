彰化男搭小黃到南投　搶5千還把車開走！跳進桃園稻田狼狽落網

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

一名59歲翁姓計程車司機這個月4日晚間，從彰化縣載1名年輕男子至南投市鳳山路，卻遭男子挾持並強搶身上5千元現金，還把司機趕下車、將計程車開走逃逸，警方6日追查出2名年輕男子犯案並逃往桃園，犯嫌為躲查緝、一路躲藏到有半個人高的稻田中，但最後還是被警方壓制上銬，五花大綁地扛出稻田，狼狽落網。

▲犯嫌躲警躲到稻田中，最後仍遭五花大綁抬出狼狽落網。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



警方調查，被害翁姓計程車司機於4日18時許，由彰化縣北斗鎮載到1名男子，開到南投市鳳山路後，該男子卻挾持司機並搶走身上5千元，還將維生工具計程車開走逃離。

由於案發地點附近監視器較少，增加警方查緝難度，經查訪比對後，掌握犯嫌為梁姓及黃姓男子（皆90多年次‵，已成年）共謀，循線調查2人逃逸路徑，發現在桃園市出現蹤跡，6日北上追捕2名犯嫌。

警方在桃園市區一路追緝犯嫌，對方還狡猾的逃到長到半個人高的稻田中，企圖阻擋混淆路線，但專案小組人員仍奮不顧身跳下追趕，將犯嫌壓制時造成3名員警受擦、挫傷，所幸均無大礙，而犯嫌也遭狼狽上銬，至於受害司機指控對方有持器械逼他就範，這部分警方仍在釐清中，全案詢後依法移請南投地檢署偵辦。