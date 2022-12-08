鄭文燦表態不選！全力支持賴清德選黨主席：2024唯一人選

▲桃園市長鄭文燦。（圖／桃園市府提供）

記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

副總統賴清德今（8）日上午宣布決定參與民進黨黨主席補選，並已向蔡英文總統報告這項決定，曾被猜測為人選之一的桃園市長鄭文燦，下午也表態自己並不會參選，且會全力支持賴清德，更直言2024總統大位唯一人選就是賴清德，在不管是黨務、選務上，他都會盡最大的力量給予協助。

被問到賴清德宣布參選黨主席，鄭文燦也明確表示，他會盡最大力量給賴協助，不管是黨務、選務或其它方面，希望全黨一致，也完成2024年的總統大選及立委選舉的挑戰。這是一個很困難的挑戰，他指出民進黨人要有共同的體會，團結才能勝選。

▲副總統賴清德確定角逐黨魁。（圖／翻攝賴清德臉書）

鄭文燦也提到，在這次敗選之後，黨內有很多深刻的對話跟檢討，且需要形成一個新的黨的團隊，因此認為賴副總統能優先承擔這個責任；而賴清德正式宣布後，鄭文燦也於第一時間表達全力支持，從各方面加以協助，畢竟一個政黨的生命在於人民的支持，要重建一個政黨的信賴度，提高人民的支持度，每一步都要非常謹慎。鄭文燦表示既然賴副總統已經公開宣布，會在完成黨主席登記參選後全力支持，他也說「相信也只會有一組候選人」。

面對媒體追問鄭文燦自己會不會參選？他則強調不會參選主席，會從各種角度來協助新的黨主席，完成包括總統的提名、立委提名跟後續輔選工作，這是經過多方溝通的結果，所以事前也了解這樣的決定，所以之前就表示支持，當然現在也是，並透露未來任何人來登記、還是會強力支持賴清德當選黨主席。

至於未來是否有其他規劃，如角逐閣揆或其他要職，鄭文燦重申先將桃園市長任期順利交接，再來是敗選的檢討，對於是否直攻2024總統大位，他也明確支持「人選現在只有1位，就是賴副總統」，並表態會全力協助。