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社會 社會焦點 保障人權

醉男衝車陣亂攔車...整路交通大亂　員警強制管束「最高可罰5百」

▲桃園市何姓男子今（7）日清晨7時許在桃園區大興西路三段隨機亂攔車，正逢上班尖峰引發交通大亂。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲桃園市何姓男子今（7）日清晨7時許，在桃園區大興西路三段隨機亂攔車，導致交通大亂。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市何姓男子今（7）日清晨在大興西路三段上隨機攔車，路上大小車輛擔心撞上引發大壅塞，不少駕駛對何男猛罵「酒空起肖！」巡邏員警發現後，發現何渾身酒味且意識不清，急忙將他拉到路旁安全處詢問住在哪裡？何男卻說不清楚，為避免他再度走鐘闖到車道上，立即實施保護管束強制載回派出所，除將依其脫序行為依開單違反交通管理告發外，也通知其家人領回，結束一場鬧劇。

▲桃園市何姓男子今（7）日清晨7時許在桃園區大興西路三段隨機亂攔車，員警上前攔住。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市何姓男子今（7）日清晨7時許在桃園區大興西路三段隨機亂攔車，員警上前攔住。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，今天清晨7時20分許，中路派出所員警董翰霖、陳素美巡邏時，突然發現大興西路三段車流嚴重回堵，沿路巡查發現23歲的何姓男子混身酒味在大馬上隨機亂攔車，引發駕駛閃躲。

員警立即上前制止將何男帶離車道，女警詢問住在哪裡？有無喝酒？但何男已陷入泥醉狀態，對於女警詢問一問三不知，連在那裡與何人飲酒全都忘了，至於為何會跑到路上攔車？何男則回覆，「想搭車回家」等語。

▲桃園市何姓男子今（7）日清晨7時許在桃園區大興西路三段隨機亂攔車，員警詢問卻一問三不知。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市何姓男子今（7）日清晨7時許在桃園區大興西路三段隨機亂攔車，員警詢問卻一問三不知。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於何男情緒仍處於躁動且還想攔車，員警只好實施強制保護管束，將其拉到路旁安全處，呼叫線上支援警力帶回派出所，除了通知家屬帶回照顧外，其沿途隨連車攔車已嚴重影響交通秩序，依違反交通管理處罰條例第78條1項4款規定開單告發，最高可開罰5百元。

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