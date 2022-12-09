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【廣編】Panasonic多領域空間提案　共創美好生活

▲▼ 松下 。（圖／品牌）

▲在即日起到12/11日「台北國際建築建材暨產品展」中，Panasonic透過家電展示能滿足所有人需求的美好生活。

圖、文／Panasonic提供

在氣候變遷、疫情共存、空污缺電、萬物聯網等環境趨勢下，民眾在生活上的關注重點越趨多面向，包括節能、減碳、健康、環保、智慧等。為解決多面向需求，伴隨台灣走過一甲子的Panasonic，即日起到12/11日「台北國際建築建材暨產品展」中，以「多領域空間Solution」規劃住空間和商業空間兩大主題，整合旗下的家電、建築商材、商用設備等，提供有系統的解決方案與一條龍的產業服務，以滿足建設公司、室內設計師、建築師、機電技師以及一般消費者的需求，共創美好生活。

住空間中，家用空調搭載獨家專利技術nanoe™ X健康科技，能快速、有效抑制病毒、PM2.5、黴菌等，做到「開機全室防疫、關機全機防霉」的空調新標準；此外，Panasonic整合IoT智慧家電物聯技術，隨時隨地輕鬆掌控多項家電；會場也展示無火廚房、整體性的衛浴設備，以及抗菌防疫的建材等，讓消費者能夠感受舒適、健康又安全的住宅空間。另外，貼心規劃智能生鮮提取櫃，讓民眾降低接觸風險的同時，達到低溫保鮮、高效保溫的外送購物體驗。

Panasonic也致力於研發各式節電減碳的創新產品，落實永續發展願景，商用空間以GHP瓦斯空調為例，不僅能夠大幅降低尖峰用電的風險，還能在不受電力供應影響下，讓空調持續運行，維護好商用空間的舒適性及店家營運。現場店舖空間結合Panasonic自主開發的Advanced X智慧環控系統，能串接整合空調空質設備及其他協力廠商設備，提供IAQ智慧控制、設備控制、排程管理、故障履歷、許可權管理、用電查詢、區域控制等，搭配客製化服務，除了提高商品附加價值外，還可達到更智慧的能源管理效益。

官方網站：https://www.panasonic.com/tw/
顧客商談中心專線：市話0800-098-800、手機（02）412-8222

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