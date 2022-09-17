北市軍訓室下月更名校安室　一條龍處理校園霸凌與性平事件

▲北市軍訓室將更名校安室，一條龍處理校園霸凌與性平事件，圖為王主任教官與團隊協助快篩試劑發放領取。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市教育局軍訓室將從10月1日起正式更名學務校安室，北市教育局表示，未來學校接到相關通報，不管是霸凌或性平或不當管教，將由校安室一條龍處理，而北市目前100多名教官，也將持續在該單位管轄下繼續服務，同時新增相關人力，教育局也感謝這一群默默耕耘的教官同仁們，為全民國防教育、防疫工作等事務無私地奉獻。

因應組織調整，台北市教育局軍訓室將從10月1日起，正式更名北市教育局學務校安室，教育局表示，過去教官在全民國防教育、學生生活輔導、校園安全、防疫工作、反毒推動、防災教育等事務無私地奉獻，未來更名之後，最大改變是由校安室一條龍處理霸凌、性平或不當管教事件，從國中小或體育老師全部包含，避免重演過去因移送其他單位而有遺漏狀況。

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北市教育局指出，今年5月起新冠肺炎疫情升溫，北市各級學校師生受到強大衝擊，嚴重影響教學現場，市售快篩試劑需求大增，教育局配合指揮中心政策，立即採購100萬劑快篩試劑，並協調衛生局支援11萬試劑，緊急撥補幼兒園、補習班與各級學校運用，教官室挺身而出，展現優質行政效率，至今總計發放280萬劑快篩試劑，協助高中職以下各級學校順利領取，並獲各校極高評價與感謝。

北市教育局指出，今年5月起新冠肺炎疫情升溫，北市各級學校師生受到強大衝擊，嚴重影響教學現場，市售快篩試劑需求大增，教育局配合指揮中心政策，立即採購100萬劑快篩試劑，並協調衛生局支援11萬試劑，緊急撥補幼兒園、補習班與各級學校運用，王主任教官與團隊挺身而出，展現優質行政效率，至今總計發放280萬劑快篩試劑，協助高中職以下各級學校順利領取，並獲各校極高評價與感謝。

▲成功高中主任教官吳宗晏利用假日，帶領學生推動全民國防服務學習。（圖／北市教育局提供）

此外，成功高中主任教官吳宗晏，從自109年9月調任後，無私分享自身學務與校安經驗，積極協助學校建構學創人力工作制度，並帶領學務創新同仁為師生們服務，主動發掘及改善交通危安潛在問題，強化校園安全防護網，還培養學生說好話及多元尊重，建立三好校園環境，先後獲得北市傑出貢獻軍訓主管、第十屆教育大愛菁師獎、北市特殊優良教師、國防部全民國防傑出貢獻獎-個人獎，個人績效卓著獲各界肯定。

