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北市軍訓室下月更名校安室　一條龍處理校園霸凌與性平事件

▲▼北市軍訓室下月更名校安室，一條龍處理校園霸凌與性平事件，圖為王主任教官與團隊仔細檢查確認快篩試劑是否完整並依據發放數量分裝零散試劑方便各校領取。（圖／北市教育局提供）

▲北市軍訓室將更名校安室，一條龍處理校園霸凌與性平事件，圖為王主任教官與團隊協助快篩試劑發放領取。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市教育局軍訓室將從10月1日起正式更名學務校安室，北市教育局表示，未來學校接到相關通報，不管是霸凌或性平或不當管教，將由校安室一條龍處理，而北市目前100多名教官，也將持續在該單位管轄下繼續服務，同時新增相關人力，教育局也感謝這一群默默耕耘的教官同仁們，為全民國防教育、防疫工作等事務無私地奉獻。

因應組織調整，台北市教育局軍訓室將從10月1日起，正式更名北市教育局學務校安室，教育局表示，過去教官在全民國防教育、學生生活輔導、校園安全、防疫工作、反毒推動、防災教育等事務無私地奉獻，未來更名之後，最大改變是由校安室一條龍處理霸凌、性平或不當管教事件，從國中小或體育老師全部包含，避免重演過去因移送其他單位而有遺漏狀況。

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北市教育局指出，今年5月起新冠肺炎疫情升溫，北市各級學校師生受到強大衝擊，嚴重影響教學現場，市售快篩試劑需求大增，教育局配合指揮中心政策，立即採購100萬劑快篩試劑，並協調衛生局支援11萬試劑，緊急撥補幼兒園、補習班與各級學校運用，教官室挺身而出，展現優質行政效率，至今總計發放280萬劑快篩試劑，協助高中職以下各級學校順利領取，並獲各校極高評價與感謝。

北市教育局指出，今年5月起新冠肺炎疫情升溫，北市各級學校師生受到強大衝擊，嚴重影響教學現場，市售快篩試劑需求大增，教育局配合指揮中心政策，立即採購100萬劑快篩試劑，並協調衛生局支援11萬試劑，緊急撥補幼兒園、補習班與各級學校運用，王主任教官與團隊挺身而出，展現優質行政效率，至今總計發放280萬劑快篩試劑，協助高中職以下各級學校順利領取，並獲各校極高評價與感謝。

▲▼北市軍訓室下月更名校安室，一條龍處理校園霸凌與性平事件，圖為成功高中吳宗晏主任教官利用假日帶領學生推動全民國防服務學習。（圖／北市教育局提供）

▲成功高中主任教官吳宗晏利用假日，帶領學生推動全民國防服務學習。（圖／北市教育局提供）

此外，成功高中主任教官吳宗晏，從自109年9月調任後，無私分享自身學務與校安經驗，積極協助學校建構學創人力工作制度，並帶領學務創新同仁為師生們服務，主動發掘及改善交通危安潛在問題，強化校園安全防護網，還培養學生說好話及多元尊重，建立三好校園環境，先後獲得北市傑出貢獻軍訓主管、第十屆教育大愛菁師獎、北市特殊優良教師、國防部全民國防傑出貢獻獎-個人獎，個人績效卓著獲各界肯定。
 

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