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長榮女中啟動「學經一條龍」　開創3+4=∞新合作模式

▲台南市長榮女中推出「學經一條龍」方案，與嘉藥、南應大以及數十家知名企業結盟，學生在學期間可至合作企業打工，畢業後還可直升兩間科大產學班，不論選擇就業或升學，都可留任原企業之新合作模式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長榮女中推出「學經一條龍」方案，與嘉藥、南應大以及數十家知名企業結盟，學生在學期間可至合作企業打工，畢業後還可直升兩間科大產學班，不論選擇就業或升學，都可留任原企業之新合作模式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高職學生經常面臨就業、升學的兩難，為了讓學生能輕鬆面對這兩大難題，台南市長榮女中推出「學經一條龍」方案，與嘉藥、南應大以及數十家知名企業結盟，學生在學期間可至合作企業打工，畢業後還可直升兩間科大產學班，不論選擇就業或升學，都可留任原企業，讓經歷持續累積，開創3+4=∞之新合作模式。

長女校長蔡玉敏表示，技術型高中首重基礎人才培育，面對後疫情時代，服務業缺工待解，學校趁勢找上家政、餐旅兩大領域的企業合作，為學生媒合在校3年打工機會，並與嘉南藥理大學、台南應用科大洽談，讓想繼續升學的學生，簡化入學方式。3+4=∞之新合作模式，就是高職3年、科大4年，可創造無限可能。

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6日上午，長女、嘉藥、南應大3間學校，與近30家廠商策略聯盟正式簽約，啟動「學經一條龍」方案。合作廠商主要為長女家政職群及餐旅職群未來進路相關的產業。家政群科有米蘭、曼都等知名美髮、美體、美睫、美甲、造型等業者，餐旅群科則涵蓋晶英、桂田、長榮桂冠等五星級飯店、東東集團等餐飲業者，皆為臺南地區福利及制度完備的知名企業。未來學生不管是要經歷、要學歷，或是一把抓都可以，學校通通安排好了！

桂田酒店人資部資深主任曾書儀說，受到疫情衝擊，餐旅業哀鴻遍野，裁員、減薪造成人才出走，隨著防疫政策鬆綁，業績正要復甦卻又面臨缺工的問題，和高中、大學合作，可以解決燃眉之急。米蘭時尚髮型總裁許漢宗則說，美髮業一直以來都有缺工的問題，尤其是需要長期養成的設計師。他也期待透過這樣的合作，進行人才長期培育計畫，參加方案的長女學生，都會依照勞基法規定，從最低時薪起跳。

▲台南市長榮女中推出「學經一條龍」方案，與嘉藥、南應大以及數十家知名企業結盟，學生在學期間可至合作企業打工，畢業後還可直升兩間科大產學班，不論選擇就業或升學，都可留任原企業之新合作模式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

長女實習主任黃品嘉表示，打工詐騙事件層出不窮，透過學校媒介，除了有保障、家長較放心，且能累積有用的工作經驗。學生打工一開始會先安排在寒暑假，新生入學後、第一學期結束前，就會安排校園徵才活動，為雙方媒合。為了培養廠商需要的人才，在課程設計上，會在最短時間內，讓學生具備基礎技能，美容科、時尚造型科會在一年級即取得美髮證照，擔任洗髮助理綽綽有餘；餐飲科、觀光科則強化餐旅服務，不論從事內、外場或房務，都能得心應手。3年後，學生可以交出漂亮的工作經歷，不論留任或轉職都有優勢，就算選擇升大學，打工一樣可以延續，讓經歷跟學歷都不中斷，畢業後不再是社會新鮮人，更有機會升為主管職，贏在起跑點上。

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