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暖心濃郁燕麥奶湯頭太好用！私廚女王Irene用海鮮、蔬菜端出2道餐廳料理

▲▼味丹,隨緣椒香燕麥奶湯底,私廚女王。（圖／資料照）

▲味丹隨緣椒香燕麥奶湯底妙用無窮，私廚女王Irene提供簡單2招「湯底變化」料理。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

冬天在家想喝熱湯溫暖身心，已經膩了只會在水中加蒜頭、薑片這幾種基本招式，現在有更方便的「濃郁湯頭」可選擇，直接在超市就能買到味丹隨緣椒香燕麥奶湯底，將食材丟進去煮熟就可以方便快速煮出濃郁湯鍋，私廚女王Irene提供簡單2招「湯底變化」料理，只要一個湯底簡單變化出多種美味料理，在家自煮變大廚！

▲▼味丹,隨緣椒香燕麥奶湯底,私廚女王。（圖／資料照）

▲想嚐鮮？味丹隨緣椒香燕麥奶湯底新品已上架，即日起至12/15止，全聯特價第二件五折。

近期在網路討論度很高的味丹隨緣椒香燕麥奶湯底，是市面上少見的全素湯底，選用原料簡單、不加膠體及添加物的光泉燕麥奶為基底，再加入多種新鮮蔬菜以及小火慢煸的辣椒、花椒等香辛料，「厚工」步驟熬煮出麻而不辣、香氣四溢的蔬菜高湯，做出不輸葷食湯底的幸福口味，網友推薦「湯的顏色看起來很濃郁，煮的時候有滿滿椒香味，但喝下去不會太嗆」，是款溫潤且符合大眾口味的湯底。

▲▼味丹,隨緣椒香燕麥奶湯底,私廚女王。（圖／資料照）

▲味丹隨緣椒香燕麥奶湯底，是市面上少見的全素湯底。

▲▼味丹,隨緣椒香燕麥奶湯底,私廚女王。（圖／資料照）

▲味丹隨緣椒香燕麥奶湯底很濃郁。

可別以為湯底只能加熱直接喝！現成湯底妙用無窮可是私廚女王Irene近期的心頭好，味丹隨緣椒香燕麥奶湯底很濃郁，是全家人都會喜歡的爽口溫潤風味，利用大人小孩都愛的蝦子、蔬菜做出2道媲美餐廳料理的美味菜色。

▲▼味丹,隨緣椒香燕麥奶湯底,私廚女王。（圖／資料照）

▲泰國蝦粉絲煲材料。

▲▼味丹,隨緣椒香燕麥奶湯底,私廚女王。（圖／資料照）

▲泰國蝦粉絲煲用現成鍋底作法變得超簡單，銷魂海鮮和吸飽湯汁的粉絲一試上癮！

升級招式一：泰國蝦粉絲煲

私廚女王Irene覺得椒香湯底的奶味很香濃，很適合與海鮮搭配，冷冷的天來碗泰國蝦粉絲煲最暖心，用現成鍋底作法變得超簡單，鍋底加熱後加入洋蔥 、青蔥，鍋滾丟入泰國蝦，煮完蝦子還可以再加粉絲，若要改成白蝦或是魚肉都可以，海鮮配上略帶刺激的濃郁湯頭更能刺激味蕾，把鮮味更提升，不需要再另外沾醬就非常夠味，銷魂海鮮和吸飽湯汁的粉絲一試上癮！

▲▼味丹,隨緣椒香燕麥奶湯底,私廚女王。（圖／資料照）

▲蔬菜火鍋湯底材料。

▲▼味丹,隨緣椒香燕麥奶湯底,私廚女王。（圖／資料照）

▲當成蔬菜火鍋湯底時再多加兩碗清水，放入金針菇、 絲瓜等蔬菜，蔬菜嚐得到多層次口感。

升級招式二：蔬菜火鍋

白水煮青菜的湯頭實在太平淡，又厭倦煮完大魚大肉後的可怕湯底嗎？椒香湯底喝得到淡淡的椒麻味與燕麥奶味，媲美火鍋店的椒麻牛奶鍋，私廚女王Irene建議當成蔬菜火鍋湯底時再多加兩碗清水，放入金針菇、 絲瓜等蔬菜，吸飽湯汁的蔬菜嚐得到多層次口感，稍減一整日的疲憊又能暖胃，特別的是燕麥奶有「解辣」的隱藏功能，雖然湯底有辣椒、花椒，配著蔬菜大口喝湯超唰嘴，進到口中嘴中被燕麥奶中和過，辣感溫和卻吃得到椒麻香氣，就連不敢吃辣的人都可以接受的辣度，之後再加入白飯跟蛋煮粥搭配豆腐乳，一反素食菜色以往的刻板印象。

▲▼味丹,隨緣椒香燕麥奶湯底,私廚女王。（圖／資料照）

▲味丹隨緣椒香燕麥奶湯底對於忙碌的上班族來說真的很方便。

帶點微刺激感的濃郁湯頭，可以發揮無限創意變化料理，想吃點溫暖濃郁的暖心料理時，快試試網友和私廚女王Irene都愛用的味丹隨緣椒香燕麥奶湯底玩創意變大廚，煮完很大一鍋，小家庭一定夠吃，對於忙碌的上班族來說真的很方便，網友說「自己再多加燕麥奶飲料進去更好喝哦」，即日起至12/15全聯還推出第二件五折優惠，想嚐鮮千萬別錯過！

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