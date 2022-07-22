料理之王宵夜場神還原早餐店經典美味！味丹乾麵王三分鐘上桌

▲料理之王第一季厭世小編姿靜來為學弟妹們準備宵夜，用味丹乾麵王神還原早餐店經典美味。（圖／翻攝自影片，下同）



消費中心／綜合報導



東森新媒體ETtoday製作的料理實境節目《料理之王》賽事進行到第三季下半，選手們競爭越來越激烈，觀眾也拿出十二萬分的期待，想看到自己支持的選手獲得好成績，比賽如火如荼，錄影時間經常到三更半夜，選手們除了要端出色香味俱全的料理，更需要在深夜時刻來點方便又美味的宵夜，療癒彼此的心。今天的料理週記就由好久不見的第一屆選手姿靜AKA厭世小編AKA辣妹來擔任宵夜攤老闆，就是要在錄影空擋以美味宵夜慰勞一下選手們，現在就來看看她為選手們準備什麼美食！

台灣人對於早餐店的熱愛不用多做說明，其中「鐵板麵＋半熟蛋」更是早餐店老饕們必點品項，今天姿靜就為選手們準備了「鐵板菇菇乾麵」，選手們抵擋不了飢餓感，直接入鏡卡位等吃宵夜！身為選手當然有滿滿的料理魂，宥詳不畏懼學姊淫威（誤），決定要來踢館，著手使用姿靜準備好的食材要大展身手，姿靜隨口問一句：「要多久？」宥詳拿出料理人的精神，表示：「半小時吧！當然要講究一點。」幸怡、Amber、秋慧大驚：「那麼久？！」飢腸轆轆的深夜，度秒如年，姿靜不忍學弟妹們挨餓，直接端出三碗味丹乾麵王－鐵板菇菇乾麵，「我直接一次泡三碗，相不相信三分鐘就可以搞定？」身為料理界辣妹，姿靜快手泡麵、倒入調理包，香氣十足的乾麵完成後宥詳還在慢慢熬醬，一回神Amber已開吃！

姿靜忍不住也來試吃，「麵很Q完全不會乾，而且有兩種菇菇欸，完全還原早餐店的味道。」味丹乾麵王「鐵板菇菇麵」嚴選杏鮑菇、香菇、紅蘿蔔，以洋蔥泥搭配濃郁黑胡椒醬汁，香辣夠味、更有濃濃鐵板熱炒香氣，幸怡跟Amber一口接一口碗底見光後宥詳那頭還在拌炒，終於完成料理的宥詳端上桌後也不忘仔細擺盤，雖然口味不錯，大家卻表示深夜肚子餓的時候還要等半小時：「這樣會餓死！」讓宥詳哭笑不得。

剛剛不見人影的秋慧回來後提了一碗麻辣燙，表示耐不住飢餓偷偷跑去買，姿靜見狀表示：「你怎麼不早說！？」秒拿出味丹乾麵王－麻辣燙，泡麵內含鴨血豆腐，再另加青菜、玉米筍、火鍋料⋯⋯搭配濃郁醬汁，完美還原了香、麻、辣的麻辣燙，讓姿靜大讚：「煮出來的味道跟外面賣的幾乎一樣。」看到秋慧買回來的麻辣燙，相比之下姿靜表示自己用乾麵王做的麻辣燙看起來還比較豐盛，價格還更實惠，內含塊鴨血和豆腐驚呆眾人，味丹乾麵王「麻辣燙」配料經慢火熬煮，吸滿濃郁夠味的醬汁，有料實在的口感與香麻勁到卻不死鹹，讓大家吃到讚不絕口。

味丹於四大超商及全聯推出「乾麵王－有料為王」系列，除了有鐵板菇菇和麻辣燙，還有最新上市的泰式打拋豬乾麵，與頌丹樂聯名，嚴選台灣豬肉與多種辛香料拌炒爆香，以醬油調味後加入九層塔、辣椒提升口感層次，香辣開胃，令人欲罷不能。限時優惠中，現在就手刀至全台7-11購入嚐鮮。