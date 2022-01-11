嗑瓜子開袋立即抽　春節追劇備年貨就抽最新iPhone、iPad！

▲想要讓追劇更入戲，手邊有零食是一定要的，現在入手「洽洽瓜子」系列還能爽抽超值好禮。（圖／擷取自「洽洽」官網，下同）

消費中心／綜合報導

自從前陣子Disney+正式登陸台灣後，串流平台市場再次掀起波瀾，劇迷擔心的不是每個月又多一筆訂閱費，而是選擇障礙症整個「牙起來」，直呼就算從現在躺平看到農曆春節，也多到看不完！不過這個冷呼呼的春節，除了瘋狂追劇還可以再做點什麼讓氣氛更嗨、更療癒身心呢？就有網友表示「光是追劇我就可以躺在沙發一整天」、「一定還會再跟好久不見的朋友抬槓、用聊天取暖」、「追劇配東西吃最～爽～了」、「最喜歡跑朋友家拜年，順便掃光他們客廳上的零食！」可見除了追劇敘舊，手邊一定要再配一點零食，才是近乎完美的春節時光。而且現在先款好過年零食竟然就有機會抽到最新iPhone 13 Pro？活動網址： https://qiaqia.com.tw/act.html 讓網友嗨翻直呼，「哪一家的活動這麼大方？」、「買零食就抽iPhone？CP值也太高了吧！？」、「零食你們吃，iPhone13 Pro給我就好」、「無論如何都要抽起來！」

想抽iPhone13 Pro到底該選什麼零嘴吃？這個過年先放下洋芋片、爆米花這類的NG食物，不如和家人一起回歸過去享用「原型食物」的傳統，盡情地嗑瓜子吧！過年常見的瓜子、葵花子，除了含有豐富且優質的蛋白質、不飽和脂肪酸，同時也具備維生素、礦物質等，人體必需的營養成分。不只相當適合在追劇時一個嚼過一個，和許久不見的親朋好友抬槓，此起彼落的「咔咔聲」，完全是每個家庭過年都會自帶的背景音效。再加上近來有品牌推出「開袋立即抽」的活動，不用花時間集點、上網登錄或是寄回郵信封，零食都還沒吃到就能知道自己抽到什麼好禮，而且超過10萬個中獎機會，能一打開包裝就知道有沒有中獎，對於急性子的消費者來說，簡直是再美妙不過的事。

▲過年常見的瓜子、葵瓜子擁有豐富的蛋白質、油脂、維生素和礦物質。

這個過年想準備傳統又唰嘴的零嘴，除了去南北貨大街，不妨再把一部分預算花在「洽洽瓜子」系列。即日起至2022/3/15止，「洽洽瓜子」推出了「洽好遇見你・追劇更入戲」活動，不管是想大嗑「香瓜子」、「葵珍無調味瓜子」或是添加獨特調味的「風味瓜子」系列，記得一定要挑選包裝上貼有「洽好遇見你・追劇更入戲」的活動貼紙，才能在袋內找到「獎品卡」一張。拆開包裝後別急著嗑瓜子，先拿起手機掃描獎品卡上的QRcode，按照操作指示立即線上抽獎，一秒就可以知道眼前這一袋零嘴，能不能在新春之際幫自己換一台iPhone 13 Pro 256G，創下史上最lucky的農曆春節！

活動網址：https://qiaqia.com.tw/act.html

▲現在入手「洽洽瓜子」系列，開袋掃描抽獎卡，一秒就能確定自己是否中了最大獎！

除了最大獎市價36,400元的iPhone 13 Pro 256G，將有3名幸運兒成為它們的新主人，二獎也有5台市價24,900元的11吋大螢幕iPad Pro 128G，要讓得獎者在享受瓜子、堅果帶來的豐富口感與童年回憶時，還能擁有最夢幻的蘋果科技追劇追起來更舒適，一舉成為3C富翁。至於三獎也沒有在客氣，「洽洽瓜子」總計要送出30名市價1,560元的LINE TV年卡，當手邊有的串流平台已經看膩，今年過年就讓「洽洽」帶著全家人開追LINE TV獨家原創的綜藝好劇。

▲「洽洽」系列除了香瓜子、葵珍無調味瓜子，也有添加獨特調味的「風味瓜子」系列。

此外，網友之所以大推「過年『洽洽瓜子』買起來」的關鍵就是，不管出生以來對發票樂透完全沒有偏財運或是過年前尾牙槓龜，買一包袋袋幾乎都有獎的「洽洽瓜子」就能瞬間逆轉自己的人生經驗！除了上述的三大獎外，其餘獎項還包括長輩最愛的嗑瓜神器—電動剝殼器，以及LINE TV VIP 7天～90天不等的體驗序號，共計超過10萬個中獎機會，趕緊揪親朋好友一起來參加，用「開春第一抽」取得虎年好彩頭！

強調原型食物的樸實口感與風味以及人人都有獎的「洽洽瓜子」系列，在走春期間也適合當做伴手好禮，跟著難得相見歡的親友們一起在手機前掃描抽大獎，盡情享受和往年截然不同的心跳撲通撲通超fun體驗。