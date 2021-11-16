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直擊新北市消防局！2022消防月曆未開賣　先買味丹青草茶看猛男解渴

▲直擊新北市消防局！2022消防月曆未開賣，先買味丹青草茶看猛男解渴。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲直擊新北市消防局！2022消防月曆未開賣 先買味丹青草茶看猛男解渴。（圖／記者謝婷婷攝）

▲超夯台劇《火神的眼淚》，讓大家更加瞭解消防員生活。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

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超夯台劇《火神的眼淚》讓大家一窺消防員的日常，ETtoday記者帶大家到新北市消防局，直擊打火英雄沒有出勤時，都在裡面做什麼，南雅分隊小隊長吳慶和表示，「平常消防員除了在救災之外的時間，我們就會在健身房，鍛鍊自己強健的體魄，來應付各式各樣、不同人命的救助活動」。

▲直擊新北市消防局！2022消防月曆未開賣 先買味丹青草茶看猛男解渴。（圖／記者謝婷婷攝）

▲ETtoday記者帶大家到新北市消防局，直擊打火英雄沒有出勤時的日常。

器材保養和各種訓練也是消防員每日的基本工作，吳慶和進一步說明，「平常每日早晨的時候，會針對我們的車輛跟器材做保養，確保我們每日的出勤，都能夠正常的運作，另外下午常訓也會做人命搜救訓練，在火場的時候，就可以把人命快速地救出」。

▲直擊新北市消防局！2022消防月曆未開賣 先買味丹青草茶看猛男解渴。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼強健體魄、器材保養和各種訓練皆是消防員每日的基本工作。

▲直擊新北市消防局！2022消防月曆未開賣 先買味丹青草茶看猛男解渴。（圖／記者謝婷婷攝）

對於大家相當期待的2022消防猛男月曆，吳慶和透露明年的主軸是「活力」與「溫暖」，讓大家一掃疫情的陰霾，「明年猛男月曆已經邁入第14個年頭，活力的部分著重在消防人員的體態，散發出陽光般的活力，讓大家到非常有活力，而溫暖的部分是我們有找緝毒犬、搜救犬，還有動保處的毛小孩來跟我們一起拍照，透過鏡頭下溫馨的畫面，可以紓解疫情下的壓力」。

▲直擊新北市消防局！2022消防月曆未開賣 先買味丹青草茶看猛男解渴。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼南雅分隊小隊長吳慶和表示，今年在猛男月曆推出之前，和味丹青草茶有一個「消防jo火不上火」的公益宣導合作。

▲直擊新北市消防局！2022消防月曆未開賣 先買味丹青草茶看猛男解渴。（圖／記者謝婷婷攝）

吳慶和也提到，今年特別的是，在月曆推出之前，和味丹青草茶有一個「消防jo火不上火」的公益宣導合作，找了幾位消防猛男，搭配上消防宣導，提醒不要浪費緊急救護資源，把資源留給有需要的人，飲料上的男主角蘆洲分隊隊員鄭元凱表示，「從來沒想過自己會出現在飲料上，非常受寵若驚」。

▲直擊新北市消防局！2022消防月曆未開賣 先買味丹青草茶看猛男解渴。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼飲料上的男主角蘆洲分隊隊員鄭元凱表示，從來沒想過自己會出現在飲料上，還能參與公益宣導，覺得非常榮幸。

▲直擊新北市消防局！2022消防月曆未開賣 先買味丹青草茶看猛男解渴。（圖／記者謝婷婷攝）

鄭元凱指出，「當初一開始以為只有拍攝月曆，沒想到除了月曆之外，還有這樣的機會，做更多的公益宣導，我覺得非常的榮幸」。

▲直擊新北市消防局！2022消防月曆未開賣 先買味丹青草茶看猛男解渴。（圖／記者謝婷婷攝）

▲南雅分隊隊員魏裕倫是明年2022月曆猛男主角之一，他希望明年也能出現在飲料瓶，為消防宣導盡一份心力。

年輕又充滿消防熱誠的南雅分隊隊員魏裕倫，是明年2022月曆猛男主角之一，他認為成為消防月曆主角很有意義，「起初是為了維持體態積極健身，向大家展示努力成果，入選後開始感覺到自己也能為消防宣導與消防形象盡一份心力」，而看到學長出現在飲料上，讓南雅分隊隊員魏裕倫相當羨慕，「我覺得就蠻帥的，很特別的體驗，可以在飲料瓶上面，希望明年我也可以在飲料瓶上面，為消防宣導盡一份心力」。

▲直擊新北市消防局！2022消防月曆未開賣 先買味丹青草茶看猛男解渴。（圖／記者謝婷婷攝）

▲在地品牌味丹與新北消防局的合作，希望透過平民飲料的普及，拉近消防局與民眾的距離。

在地品牌味丹與新北消防局的合作，除了為打火英雄們加油打氣，也希望透過平民飲料的普及，拉近消防局與民眾的距離，同時透過提供救護手套，捐贈產品的方式，為消防局帶來退火的吉祥涵義，現在只要到超商購買味丹青草茶，不但可以退火解渴，還能看到帥氣的猛男消防員。

▼到超商購買味丹青草茶，不但可以退火解渴，還能看到超帥氣的猛男消防員。

▲直擊新北市消防局！2022消防月曆未開賣 先買味丹青草茶看猛男解渴。（圖／記者謝婷婷攝）

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