黃復興黨部「力挺黃敏惠勝選」大會　郝龍斌現身號召支持

▲▼ 黃復興黨部辦「力挺黃敏惠勝選」團結大會 郝龍斌號召選民支持 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

尋求連任的嘉義市長候選人黃敏惠，於今（8）日上午10時赴嘉義市經國新城，參加由黃復興黨部所舉辦的「挺黃敏惠勝選連任團結大會」，現場也邀請到國民黨前副主席郝龍斌、黃復興黨部主委季麟連上將，以及前退輔會主委董翔龍上將等人與會，喊話大家12/18齊相挺，讓黃敏惠高票連任，活動現場也聚集了近千位支持者，團結氣氛高昂。同一日下午3時，黃復興黨部也將團結大會陣地再度移至精忠新城，尋求選民的支持，為了黃敏惠的連任做懇託。

在團結大會現場，聚集了嘉義將官團、嘉義市退伍軍人協會、嘉義縣退伍軍人協會、嘉義市中央軍事校友會、擎天自強協會、新同盟會、嘉義市青溪總會等單位參與。黃國嘉黨部主委國恕強表示，感謝大家在國家有難時，總是站在危急的第一線。季麟連也表示，這次國民黨推出了十全十美女力，女力挺台灣，其中最具代表性的女力就是黃敏惠。

「我在嘉義出生，以嘉義為榮，絕不能讓欺負嘉義市的人帶領嘉義市。」董翔龍表示，今天大家在這邊，不只為了支持黃敏惠，更重要的是支持為嘉義市做事的人，12/18選舉大家都說黃敏惠一定贏不差這一票，「就差這一票，每個人都要回來，而且要去拉票，從自家人開始。」董翔龍說，如果能夠鞏固住基本盤，比什麼都重要，或許年輕人工作了一週，好不容易等到週日想要出去玩，我們要告訴孩子絕對不要放棄自己的城市，千萬每一票都要投給敏惠。

「黃敏惠是只做事，不作秀的市長。」郝龍斌說，自己是嘉中畢業的，小時候住在嘉義市東區的山子頂，因此對嘉義市的改變非常注意，他發現這幾年嘉義市的風貌不一樣了，甚至在疫情期間的經濟還是活絡的。「常有人問我如果市政沒錢，要做哪一項，我會回說當然是教育。」郝龍斌更強調，因為黃敏惠是教育出身，對教育又專精又重視，教育才是未來的希望，嘉義市有一位懂教育的市長，嘉義市民真的很幸福。

「支持一位真正關心嘉義，真正做事的市長，要支持黃敏惠凍蒜！」郝龍斌也呼籲眷村子弟，大家要團結，讓黃敏惠勝選連任，讓她將眷村生活文化館成功興建起來，保存嘉義市眷村歷史文化。郝龍斌更呼籲，這次投票是禮拜天，請大家務必出門投票，用選票捍衛黃敏惠。

「大家知道這是關鍵時刻！」黃敏惠說，原本這次嘉義市選舉是來得及在11/26連同九合一選舉一同舉行的，卻獨獨嘉義市延遲了22天，但她相信這會是一個最好的考驗，只要用正向、團結的力量就能一起挺過。她也提到，四年前有大家的團結才能夠險勝2000多票，她留著眼淚告訴自己要更加努力拼，不能辜負鄉親的期待，所以這幾年，既使面對疫情，也成功讓嘉義市在三級警戒中，成為台灣確診個案最少的城市，而人潮進來，經濟跨大步，建設也跨大步，嘉義市的經濟從谷底再起來 ，最近三年的營利事業銷售額更是年年創歷史新高。

疫情期間，我們為了讓嘉義市的經濟繁榮起來，我們檢視了財政，嘉義市在不舉債的情況下，甚至歷史以來第一次有累計的歲計盈餘5億4千萬之下， 普發了振興消費金2000元。黃敏惠指出，嘉義市有八成的服務業，我們一定要照顧基層的經濟。

「選舉到了開始有人說三道四，不斷污衊抹黑，幸好嘉義鄉親心中有一把尺，才會在四年前支持敏惠。」黃敏惠也說，現在因為這場選舉，全國都在關注嘉義市，歷史上一定會記錄。黃敏惠呼喊請大家團結，12/18一定要站出來，將民調化為選票，用選票告訴中央，不要每次都來這裡亂開支票，用選票告訴中央，嘉義市需要大建設。