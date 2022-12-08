邱國正稱不認識　吳怡農不氣餒：進入國會很快讓他認識

▲吳怡農今天舉行首場政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國防部長邱國正7日在立法院答詢時稱，他不知道台北市第三選區（中山、北松山）立委補選參選人吳怡農是誰，引發熱議。對此，吳怡農8日受訪說，邱部長不認識自己沒有什麼好奇怪的，有很多國防事務需要其帶領，但自己進入國會後，會很快地讓邱認識自己。

國民黨立委李貴敏昨天在立法院外交及國防委員會質詢邱國正時，談及吳怡農曾提過全民皆兵主張，但邱國正答說，他不知道吳怡農是誰，國民黨參選人王鴻薇今天上午受訪反酸，國防政策是不是沒得到任何共鳴，這可能要問吳怡農。

吳怡農今天舉行首場政見發表記者會，媒體關注邱國正稱不認識吳怡農一事，吳說，邱國正不認識自己沒有什麼好奇怪的，他現在非常繁忙，有很多國防事務需要他的關心和帶領，「但是我有自信的告訴、跟您報告，我一但進入到國會，會很快地讓他認識我」。

此外，針對近期社會高度關注的役期延長議題，吳怡農談及，他一貫主張要重新檢討兵役制度，下周開始一系列政見發表會中，也會包括這個議題。

媒體另關注，吳怡農日前喊話民進黨應該處理英系中常委黃承國相關爭議，但事前沒有知會英系任何人，傳出讓英系感到不滿？吳說，這個提問他已經談過很多次了，樂見民進黨前輩們大方的接受社會的檢視，民進黨在九合一大選挫敗後，必須想辦法重新贏得社會的信賴，任何人受到質疑，公開、大方、坦蕩蕩的歡迎大家來做檢視，這是很好的一個榜樣，希望不分政黨所有人物都能仿效這個做法，受到質疑就來面對。