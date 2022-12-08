賴清德宣布參選黨主席　綠委讚「眾望所歸」：帶領民進黨徹底檢討

▲副總統賴清德。（圖／翻攝賴清德臉書）



記者杜冠霖、呂晏慈／台北報導

民進黨九合一選舉慘敗，總統蔡英文請辭黨主席職務，中常會7日通過將在下周12月12至16日開放黨主席補選登記，被視為「儲君」人選的副總統賴清德在多方勸進下，8日上午致電蔡英文，報告參選黨主席的決定。對此，立委許智傑表示，這是眾望所歸，「祝福賴副總統順利當選，我們會全力支持。」

賴清德透過臉書表示，「謝謝大家的關心和祝福，昨天我已完成視訊看診，現正服藥治療中，目前一切都好」，也要向大家報告，關於民主進步黨黨主席的補選，這陣子各方所傳達的意見，有鼓勵、也有保留，自己都已經收到了，他非常珍惜、重視，也心存感激。

「我和大家一樣，深愛著台灣這塊土地，因此，經過向黨內民主先進、同志進一步徵詢，並獲得支持後，稍早已向總統報告，我已經決定參與民主進步黨此次的黨主席補選」，賴清德預告，下周將擇期前往登記。

對於賴清德參選決定，許智傑指出，副總統眾望所歸，感謝他勇於承擔責任，帶領民進黨走出困境、徹底檢討、邁向2024，「祝福賴副總統順利當選，我們會全力支持。」

賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲受訪說，賴清德決定參選黨魁不是一時的決定，近期除了黨內請益，也請教了許多社會各界人士，這是一個承擔，也是回應支持者對於民進黨的期待，盡一份責任，「無所迴避」。

立委郭國文表示，總統蔡英文辭黨主席後，民進黨基層、支持者希望有人能帶領民進黨走向新的未來，賴清德經過各方諮詢、各系統交換意見後，最終決定承擔黨的責任，致電總統後，蔡英文也回應最大祝福，賴清德既然做出決定就要承擔責任。

郭國文指出，賴清德是民進黨內總統準候選人，有責任承擔，提出改革方向，帶領大家走向2024、贏得2024。