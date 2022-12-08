幕後／總統級文膽入吳怡農團隊　空陸戰策略首曝光

▲吳怡農近期展開街頭短講，人氣爆棚。（圖／翻攝自Facebook／壯闊台灣吳怡農）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區（北松山、中山區）立委補選選戰開打，據了解，曾擔任前總統陳水扁文膽，總統蔡英文2012「文稿小組」成員的資深幕僚劉導已重回民進黨參選人吳怡農團隊，擔任總幹事一職。儘管吳怡農獲徵召後就面臨藍軍炒作黑道議題，看似開局逆風，但綠營評估「還不到宣布失敗的時候」，盼透過每周兩場政見發表會、街頭短講、戶外客廳會等行動，凝聚綠營基本盤，以正面選戰、政策訴求激發支持者投票意願。

吳怡農2020年參選台北市立委時，與國民黨對手蔣萬安展開「雙帥對決」，吳頂著「特戰男神」、「高盛金童」等光環，初入政壇就獲得全國性知名度，首戰以超過9.9萬得票數惜敗尋求連任的蔣萬安，當時劉導就是吳怡農選戰操盤手之一，此次吳怡農再戰立委，不少昔日團隊成員歸隊，劉也重回團隊擔任總幹事。

據指出，此次立委補選是民進黨遭遇九合一選舉大敗後，北部首場關鍵指標性戰役，牽動綠營整體氣勢，但吳怡農在獲徵召後面臨藍營抹黑黑道爭議，自己將矛頭指向黨中央，要求調查英系中常委黃承國，險掀茶壺風暴，隨後又遭質疑出席公開行程遲到、嗆記者，連過往為立委林靜儀站台時忘詞、舔唇畫面也被翻出，形象蒙塵。

▲吳怡農今天舉行首場政見發表會。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，一名資深綠營公職分析，由於補選投票率通常低於大選，藍綠陣營誰更能催出基本盤將是決勝關鍵，而從吳怡農參選一周至今的行程、發言看來，他應該想走出一條不同於以往「組織路線」的「個人魅力路線」，透過強化自身魅力、空戰聲量，激發綠營支持者投票意願，例如他在公布主視覺記者會中找了擁有高聲量的台北市議員王世堅、邱威傑（呱吉）站台，可見一斑，儘管開局遭遇逆風，但「現在還不是宣布失敗的時候」。

選戰操盤手則透露，面對選戰倒數1個月，吳怡農將採取空戰、陸戰並行策略，一方面透過每周二、每周四舉行政見發表會，以政策訴求爭取選民認同，另一方面，在凝聚綠營傳統支持者部分，將透過向地方議員請益、尋求支持來強化組織，除了晚間的街頭短講行程外，亦規劃舉行戶外的客廳會，前往廟埕等地向支持者們闡述政策理念，盼藉此與國民黨對手王鴻薇做出區隔。

▲為了一賭吳怡農風采，「農婦們」晚間聚集在街頭。（資料照／記者杜冠霖攝）

▲吳怡農代表民進黨參與立委補選，引發媒體高度關注。（資料照／記者林敬旻攝）

▲吳怡農近期與王世堅同台，引發黨內注目。（資料照／記者湯興漢攝）