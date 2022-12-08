準議員楊子賢掃早市挺李俊俋　力推「嘉義市需要改變」

▲▼ 民主少年楊子賢陪同掃早市挺李俊俋 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義市長候選人李俊俋，8日在彰化縣準議員楊子賢的陪同下，再次來到東市場掃街，繼續在第一線爭取選民的支持。掃街途中許多攤商與民眾比出象徵2號的YA手勢，也爭相表示「嘉義要改變」，這次一定要支持李俊俋。

李俊俋表示，今天彰化的新科議員楊子賢陪同掃街，就是民進黨有傳承、不分世代都團結一致的象徵。民進黨雖然在11月26號遭逢挫敗，但在黨內每個人的努力之下，12月18號的嘉義市長選戰、1月8號的立委補選，民進黨會再站起來。

特別從彰化到嘉義力挺李俊俋的「民主少年」楊子賢準議員也表示，李俊俋從來都不吝於提攜後輩，所以自己義不容辭前來助陣，這更是民進黨不分世代都團結在一起支持李俊俋的原因。楊子賢強調，要讓嘉義不一樣的唯一方法，就是「下架長年擔任市長卻不做事的黃敏惠，讓李俊俋高票當選。」

面對黃敏惠因不辯論而被質疑，表示拿出市政成績就能被市民肯定，太多口水不及平時努力的汗水。李俊俋則表示，遠見雜誌的評比中，嘉義市在黃市長執政下，經濟就業從涂醒哲執政下的全國第十名退步到最後一名「這是越做越差，不是越做越好」，而且民主政治中政見辯論是非常正常的事「難道美國總統、台灣總統的辯論都是政治口水嗎？」、「黃敏惠做了13年市長，這麼怕被市民檢驗嗎？」

另外針對黃敏惠不停表示全黨打一人的狀況，李俊俋強調，各政黨為自己推薦的候選人助選是天經地義，「昨天謝國樑、江啟臣幫黃敏惠助選難道也是全黨打一人？」每次有人來為李俊俋助選黃敏惠就說全黨打一人，完全搞錯重點，最重要的還是嘉義市民的需要，「嘉義市民需要改變的聲音，黃市長到底聽到了沒有？」