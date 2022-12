恐怖影片曝光！烏29歲親俄議員「遭火砲轟斃」　炸飛慘死街頭

▲皮蘿戈娃遭火炮攻擊身亡。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基6日前往東部頓內茨克州(Donetsk)視察軍隊,結果同日就有一名當地親俄的女議員遭砲彈襲擊身亡,砲擊影片在網路上瘋傳,俄國媒體也證實了她的死訊。

The moment of the death of Maria Pirogova was caught on surveillance cameras



The moment of arrival of the Ukrainian projectile in the Donetsk City Youth Center. As a result of the strike, a member of the DPR parliament, Maria Pirogova died. pic.twitter.com/gJlSLsekYB