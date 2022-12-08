跟蹤暗戀對象2年！台南男確診隔離還外出追愛…結果GG了

▲男子確診隔離中，還外出跟蹤愛慕對象。（圖／視覺中國CFP）



記者黃資真／台南報導

台南一名30歲吳姓男子愛慕工作上認識的女子長達2年，確診隔離期間內甚至2度騎車尾隨、跟蹤女子，嚇得她當場報警逮人。台南地院依嚴重特殊傳染性肺炎防治法判處拘役50日，得易科罰金。

判決指出，吳男和女子小詩（化名）為上下游包商之業務往來關係，為了追求小詩，吳男時常騎車跟蹤她，包括今年6月2日晚上7時許，小詩開車到餐廳吃飯時，吳男竟在旁邊空地觀察，直到她吃完飯離開，開車上高速公路後才擺脫。

3天後，吳男直接到公司門口堵人，問小詩為何假日都不跟他出去，小詩懶得理他開車離去，吳男則是騎車緊跟在後，等到小詩開到家門口後停在車前，小詩嚇得當場報警處理。

吳男向檢方坦承有時的確會在小詩公司附近徘徊，但強調2人過去是男女朋友，分手時有些誤解，才會想當面跟她講清楚。

不過，小詩無奈表示，他們只是工作上有聯絡，從來沒有交往過，2年前吳男開始追求，會時常看到他在公司附近逗留，但最近頻率很頻繁。檢方偵辦過程中，還發現吳男犯案當下為確診隔離期間，竟違反規定外出，予以併案審理。

法院審酌吳男未思以理性態度處理問題，且在染疫後未遵守規定而擅自離開隔離處所，考量吳男審理時改口坦承犯行，未無端耗費司法資源，判處拘役50日，得易科罰金。