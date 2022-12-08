十大優良防火管理人　台南奇美博物館劉寶仁組長出線

▲奇美博物館劉寶仁組長，擔任防火管理人期間，防災防火作為優異，榮獲「內政部消防署2022年度全國優良防火管理人」獎項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國十大優良防火管理人出爐，台南市財團法人奇美博物館劉寶仁組長，擔任防火管理人期間，防災防火作為優異，榮獲「內政部消防署2022年度全國優良防火管理人」獎項，12月5日由內政部吳堂安常務次長進行頒獎，台南市消防局感謝奇美博物館及劉寶仁組長對消防安全貢獻。

台南市消防局指出，近年台灣陸續發生供公眾使用等場所火警傷亡憾事，第一時間場所本身的自救應變非常重要，場所推行防火管理制度，即為災害發生時的第一道防線，所謂「防火管理制度」，即是公共場所業主應指定專人（即防火管理人），接受適當的講習、訓練，就建築物特性策訂整體安全之消防防護計畫，並依據該防護計畫實施員工滅火報警訓練、消防安全設備維護、防火避難設施及能源設備使用管理監督等，以保障該公共場所之安全。

台南市財團法人奇美博物館新館區於2015年正式開放遊客參訪，是年就由劉寶仁組長擔任防火管理人，劉組長擔任防火管理人期間推動公共安全管理、滯洪池新增消防幫浦、館區消防防護系統強化等積極作為，防災防火成效十分優異，獲選消防署評選2022年度優良防火管理人。

財團法人奇美博物館成立已逾8年，其中國內外參訪民眾超過1千萬人次，公共安全及參訪民眾的安全維護十分辛勞，劉寶仁組長在用火用電的監督及管理方面十分用心，包括請廠商每日施工單線上申請、簽核及回報，並於動火區域進行消防隔離，設置臨時防護滅火設施及設備…等成效卓越。

此外，劉寶仁組長積極參與各項防災演練、並制定奇美博物館針對緊急事件訂定處理程序手冊，藉由災害預防、發現、通報之安全防護體系，達到早期處理、疏散人員及發揮防災設備應有之功能，以消除可能引發公共災害傷亡之因素。並持續滾動式檢討改進及修改的方向。

劉寶仁組長提報參選台南市政府消防局優良防火管理人，初評7家場所獲選為前三名，之後更在全國眾多參選者中脫穎而出，入選全國前10大優良防火管理人，特別由第五大隊大隊長鄭誌峰代表消防局頒贈獎牌予財團法人奇美博物館，期許持續提升供公眾使用建築物類場所防火管理能力。

台南市長黃偉哲也期許場所防火管理作得好，災害沒煩惱，消防安全設備就備而不用。除火災預防工作管理外，也要加強滅火設備如滅火器、消防栓之操作訓練，務使員工皆能熟練其操作方法，如此一來，即使火災發生也能它撲滅，達到初期滅火之效。

消防局局長李明峯在此也呼籲各場所應秉持著「自己財產，自己保護」的防災理念，定期審視消防防護計畫書的內容及防火管理人證書是否過期或需要更新，並提醒場所若進行增建、改建、修建、室內裝修施工，管理權人應於開工前3天提報施工中消防防護計畫至當地消防機關備查。