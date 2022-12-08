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大陸 大陸焦點 特派現場

防疫新10條助攻　陸多地政府組團包機出海「搶訂單」

▲浙江、江蘇由政府單位帶頭，組團前往全球各大市場「搶訂單」。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲浙江、江蘇由政府單位帶頭，組團前往全球各大市場「搶訂單」。（圖／翻攝每日經濟新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央拍板，推出防疫「新10條」，大幅度減少因疫情防控對民眾經濟生活帶來的影響。面對疫情防控逐漸放開，包括浙江、廣東，江蘇和四川等經濟大省，為促成企業出海與客戶「見上一面」，除祭出補貼、出政策鼓勵企業赴海外參展外，還推出政府支持的「包機往返」紅利，刺激企業出海「搶訂單」。

▲浙江、江蘇由政府單位帶頭，組團前往全球各大市場「搶訂單」。（圖／翻攝每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》報導，不完全統計，今（2022）年下半年以來，浙江、江蘇、廣東、四川至少已成功組織20個經貿團出海。從各地發布的照片來看，「組團出海」、「出海搶單」、「搶抓訂單」等字樣屢見不鮮。

據悉，一支由浙江省商務廳等省級部門相關負責人及企業代表組成的搶單團4日前往機場，開啓為期6天的歐洲行，這是官方帶隊出海搶單的第一團。後續，浙江省將通過包機、拼機、航班等模式，組織超1萬家企業赴境外參加經貿活動，這即是浙江省近日啓動的「千團萬企拓市場搶訂單行動」。

此外，四川省商務廳組織的商務包機5日「組團出海」赴歐洲拓展市場，31家外貿企業共40人飛往法國、德國、義大利，進行為期9天的經貿促進活動，成為新冠疫情發生以來，四川首個省級單位組織的境外商務團。

▲浙江、江蘇由政府單位帶頭，組團前往全球各大市場「搶訂單」。（圖／翻攝每日經濟新聞）

四川省商務廳工作人員透露，包機出海這項行動籌備了近兩個月，從協調班機、撥付經費、組織企業報名到辦理證照，眼下終於成行，這些外貿企業將在歐洲與當地商協會、經貿企業以及新老客戶深入建立經貿連接，「此前大家與海外市場的交流減少了很多，眼下是大家對接合作的好時機。」

現階段率先開出「包機」尋求發展的省份為浙江、江蘇、廣東等三個外貿大省，四川則是內陸省份中被評為最具未來性的先行者。四個省份均為大陸全境經濟大省，將在防疫政策逐漸開服之際，擔起「挑大梁」的重任。

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