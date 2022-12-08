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台南藍軍質疑黑金介入議長選舉　砲轟民進黨掃黑玩假的！

▲台南市議會國民黨團認為民進黨如果真要掃黑，就從台南市議長選舉開始，更請檢調深入調查黑金金流是否真流向台南市議長選舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團認為民進黨如果真要掃黑，就從台南市議長選舉開始，更請檢調深入調查黑金金流是否真流向台南市議長選舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議長選舉即將登場，台南市議會國民黨團召開記者會說民進黨要掃黑，網友跟選民都不信，認為民進黨如果真要掃黑，就從台南市議長選舉開始，更請檢調深入調查黑金金流是否真流向台南市議長選舉？

國民黨團書記長李中岑、蔡育輝、方一峰、尤榮智、盧崑福議員和蔡宗豪準議員，聯手召開『民進黨終結黑金，從台南議長選舉開始』記者會，黨團高舉PTT上廣傳的照片上頭寫著『20年經濟最好，我真的信了，連賣海洛英、埋爐渣都能住豪宅，成為民進黨派系高層，台南到底怎麼了？』，要求民進黨掃黑就從台南市議長開始。

▲台南市議會國民黨團認為民進黨如果真要掃黑，就從台南市議長選舉開始，更請檢調深入調查黑金金流是否真流向台南市議長選舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

發言人育輝指出， 國民黨團為了88槍擊案，多次召開記者會要求民進黨給出真相，PTT網友也炸鍋，但因牽涉民進黨黑金所以至今真相未明，相較於蔡英文總統曾在2016年大選時跟台南鄉親說，掃除黑金是民進黨執政後優先工作，還說副總統時任台南市長時一人對抗黑金很辛苦，原來台南民進黨執政30年，黑金盤根錯節，民進黨高層早就知道，民進黨卻長期縱容，發生88槍擊，套一句蘇貞昌的話真是『剛好而已』，直接打臉民進黨。

蔡育輝表示，PTT網傳有人利用台南議長選舉這局，跟光電業者收了1億多元，在地方已經不是新聞，網友並請大家注意未來61快速道路以西的生態變化，台南光電自治條例是否會修改？紅樹林等生態區是否會蓋滿太陽光電板？並指民進黨真要拒絕黑金進入政壇，就從台南市議長這局開始查給市民看。

盧崑福說，據了解，很多太陽光電業者根本不願意拿出這些錢，但疑遭受威脅恐嚇，這些太陽光電業者不得不拿出錢來，盧崑福說為了自己，請勇敢站出來說出真相。

蔡育輝說，民進黨真要拒絕黑金進入政壇，檢調真要建立司法公信力，就請從台南議長這次選舉開始，看看有多少黑金流向議長選舉？全國都在看民進黨全面執政擁有司法權，掃黑是否又是狼來了？根本不敢辦黑金。

對於國民黨市議會團反黑金記者會，郭再欽強調，身為槍擊案的受害人，最期待檢警盡速偵破，他也到台南地檢署向檢察官說明，檢方也已經針對特定對象發出通緝。郭再欽表示，非常歡迎國民黨加入掃除黑金的行動，請國民黨立法委員支持警政署的全國大掃黑。

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