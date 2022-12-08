陳亭妃哭了！　老母親一句話讓她嘆：民進黨在台南怎變這樣？

▲陳亭妃在臉書表示因老母親一句「黑金很恐怖的，妳自己要小心啊！」讓她忍不住落淚。（圖／記者林悅翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

上個月發生的台南學甲88槍擊案，引發地方譁然，民進黨立委陳亭妃11月28日舉行記者會，公開發出「不自殺聲明」，要求警政署，限期給88槍的真相，日前她又因台南議長之爭，公開呼籲「拒絕用黨紀挺黑金」。她8日就在臉書發文表示，因老母親的一句話忍不住落淚，感慨「曾幾何時民進黨在台南的政治變成這樣？一言堂？沒大人？88槍？黑金？」

陳亭妃表示，如果要求88槍要有真相、要求民進黨查黑金是否有介入台南市議長、副議長的選舉、要求民進黨不能「嚴以律人、寬以待己」，要求民進黨「不能用黨紀挺黑金」，就是有政治目的，「我告訴大家，當然有，『只為了2024民進黨不能輸。』」她提到，如果有人內心期待鐘擺，那個人一定會失望，「因爲2024絕對沒有鐘擺。」

陳亭妃指出，從選後她開了第一槍要求88槍的真相，發了不自殺聲明，甚至昨（7）日和陳歐珀委員召開「拒絕黨紀挺黑金」的記者會，回到家看到了媽媽對她滿臉的擔心，對她說一句話「黑金很恐怖的，妳自己要小心啊！」令她十分難過，雖然只是淡淡的一句話，卻讓她不知不覺留下眼淚，因爲她覺得自己很不孝，讓媽媽擔心她的安危，她也感慨，「但是曾幾何時民進黨在台南的政治變成這樣？一言堂？沒大人？88槍？黑金？」吸引大批網友紛紛留言，「堅持做對的事，加油！」