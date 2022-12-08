自爆曾收「血染冥紙恐嚇信」　藍委挺王鴻薇：絕不能屈服於暴力

▲李貴敏力挺王鴻薇。（圖／翻攝李貴敏臉書）

記者崔至雲／台北報導

台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇日前遭電話恐嚇，警方終於昨晚在高雄市查獲對方。同黨籍立委李貴敏再臉書聲援表示，民主選舉、民意政治絕不容暴力相向，也不容恐嚇威脅民代問政。同時她自爆，不久前她的國會辦公室也收到疑似沾有血跡並附上冥紙的恐嚇信，讓辦公室同仁驚恐，面對這樣的威脅絕不姑息、絕不妥協。

李貴敏表示，王鴻薇辦公室接獲電話恐嚇，還稱「再說黑道就要開槍」，真是無法無天了，如此暴力威脅，雖然警方很快就偵破，找到可疑犯嫌，也為側翼所謂自導自演說的風涼話大大打臉。

李貴敏認為，民主選舉、民意政治絕不容暴力相向，也不容恐嚇威脅民代問政。從選前各地不斷迸發的肢體暴力事件，包括這次恐嚇電話在內，還以黑道為名脅迫，實在證明了擔負端正選風職責的中選會在內相關部會嚴重失職。

李貴敏也自爆，記得不久前，她的國會辦公室也收到疑似沾有血跡並附上冥紙的恐嚇信，同樣讓辦公室同仁驚恐，他們一樣立刻報案處理，就是因為民主政治所有東西都應有法治，不能讓國會問政的監督力量受到威脅，絕不姑息、絕不妥協。

「王鴻薇是一位認真的民代，一向正派問政，提出各項質疑與批評都是有憑有據，換言之，他有足夠能力問政，讓失職官員擔憂害怕，選舉根本用不上奧步；這才是專業問政的代議士應有的行徑。」李貴敏力挺，民主法治是我們信仰的普世價值，選舉更該有大是大非，應該鼓勵民意代表清白問政、認真監督，絕不能低頭屈服於暴力恐嚇，才能不負選民所託，這也是我們之所以支持王鴻薇參選立委、為民喉舌的最主要原因。

同時她也喊話，「我們也應該全力支持蔣萬安的宣示，絕不允許黑暗勢力染指台北」。