兌現政見！鍾東錦373萬元選舉補助款全數捐出　31社福機構受惠

▲鍾東錦捐出選舉補助款373萬元給苗栗縣內31家教養機構或社福團體，兌現第一個選舉政見。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗新科縣長鍾東錦，這次參選共拿下370多萬選舉補助款，他今天全數捐出，將款項捐贈給苗栗縣內31個社福及弱勢團體，平均每個機構可以獲得12萬多元的挹注，讓弱勢的朋友可以過個暖冬。

鍾東錦這次參選苗栗縣長共獲得124603票、42.66%得票率，當選第19屆苗栗縣長，鍾東錦感念選舉期間來自苗栗縣各地社福團體與機構，不畏困難、挺身而出，甚至成立後援會力挺，讓他相當感動，承諾選舉結束會將選舉補助款捐給弱勢團體。

今(8)日上午10點在苗栗縣議會舉行捐贈儀式，鍾東錦信守承諾將每票30元的選舉補助款，共3738,090元全數捐贈給苗栗縣內7家教養機構及24個身心障礙福利團體。31個機構的負責人或幹部親自出席，縣長徐耀昌及夫人也到場見證。

苗栗市民代表會副主席王封台表示，選前在政見發表會上，聽到鍾議長夫人陳美琦說，議長有一位智能不足的妹妹，議長只要回到南庄，就會帶著她到鄰居家串門子、閒話家常，希望妹妹也能夠擁有和正常人一樣的居家生活，如此柔軟的心，讓他感同身受，相信議長也更能有同理心，照顧身障朋友，所以，他動員身障、社福團體組後援會力挺中東錦選縣長。今天看到縣長當選人兌現政見、令他相當感動。



徐耀昌縣長夫人蔡麗卿表示，鍾東錦擔任議長期間，每年捐出百萬薪資助學，至今已經超過500多萬元，接受幫助的青年學子不計其數，並走遍18鄉鎮市，了解各地需求，其中社福團體受到疫情影響，不但勸募金額大減、營運成本還提高，幾乎每一個單位都是咬牙苦撐，這次準縣長鍾東錦，將選舉補助款全數捐出，無疑是雪中送炭，讓許多需要幫助的朋友能夠過個暖冬。

▲鍾東錦捐出選舉補助款373萬元給苗栗縣內31家教養機構或社福團體，徐耀昌縣長出席見證。（圖／記者蔡文淵攝）