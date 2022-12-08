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傳大陸對台灣漁水產品下禁令！　秋刀魚午仔皆入列...漁業署了解中

▲屏東午仔魚是大陸人民最愛漁產品 。（圖／民眾提供，下同攝）

▲屏東午仔魚是大陸人民最愛漁產品 。（圖／民眾提供，下同攝）

記者陳崑福／屏東報導

外傳大陸海關總署今(8)日上午突然宣佈禁止台灣漁水產加工品入關，消息傳開，讓台灣養殖漁民及相關業者一陣錯愕，感到不解，紛紛打探原因，漁業署南部辦公室也接到許多漁民詢問電話。有漁民懷疑與台積電美國設廠有關；有人表示，應該只是海關電腦更新造成，由於農委會、漁業署等相關單位都還未對外說明，詳細情仍有待了解。

屏東縣政府農業處表示，目前未接獲相關訊息，但根據以往經驗，大陸有類似措施，會事先公告通知，這次事前均未有接獲大陸相關訊息，已進行了解，如果確定，農委會應該會對外說明。

處長鄭永裕表示，未接獲相關訊息，但先前大陸禁止石斑魚入境後不久，大陸也傳出禁止水產品入境情事；將了解實際情況，如果屬政策部分，農委會會對外做回應。

▲屏東午仔魚是大陸人民最愛漁產品 。（圖／民眾提供，下同攝）

▲禁止入境 。（圖／民眾提供）

▲業者輸往大陸的貨品，全被海關擋了下來。（圖／民眾提供，下同攝）

據了解，目前台灣輸往大陸的漁水產品有秋刀魚、鮪魚、午仔魚等產品，金額不小，受到衝擊還待評估，而據了解，屏東還有一家魚鬆業者未受影響，可以入關。

農委會漁業署表示，有接到漁民及出口業者反映，但未接官方相關資訊，已進行了解。

根據資料，今年6月，大陸海關人以台灣的冰鮮白帶魚和急凍竹莢魚包裝上，檢出新冠病毒核酸陽性，為防範風險，即日起暫停這些產品輸入大陸，同時亦暫停受理報關。

這次無預警禁止台灣水產加工產品入境，包括大陸人民最喜愛的午仔魚在內，午仔魚養殖面積以屏東最大，嘉義以南的台南、高雄也有飼養，但養殖面積及產量均低於屏東。

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