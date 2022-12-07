大陸何時徹底開放？　國務院正面回應：已經接近了

▲大陸進一步放寬防疫。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院7日中午再公布進一步優化防疫措施的十條通知，其中包括具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離。大陸國務院聯防聯控機制15時開記者會進一步解釋政策，對於何時能恢復到疫情前的生活狀態？大陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年正面回應，「我們已經接近了這個時機。」

大陸國務院7日中午公布進一步優化防疫措施的十條通知。其中包括，除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼；具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治等。

大陸國家衛健委發言人米鋒在記者會上強調，這十條措施，是為了持續提高防控的科學精準水準。執行中要堅決糾正簡單化、「一刀切」，不搞層層加碼，各地要按照要求精準落實。

對於是否需要儲備藥品？大陸國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅回應，「已經要求縣級以上醫療機構，要加強對這些對症治療的藥物以及抗病毒藥物，包括中藥、西藥等藥物，包括抗原試劑，進行一定的準備。同時，通過分級分類的救治，有很多感染者會選擇居家治療的方式，所以我們要求基層的醫療機構，還有藥品零售網點等也要做相應的準備，這樣來保證藥物的可及性。我們也會通過多種方式，讓大家知道如何使用這些藥物，以及如何使用抗原試劑，來保證用藥的安全。」

郭燕紅強調，「有必要去囤積和搶購藥物。隨著整個工作的部署，無論是在藥品銷售網點，還是在醫療機構，這些藥物是充足的。」

此前，路透社引述兩名知情人士報導稱，中國政府可能最快在7日宣布10項放寬防疫的新管理措施，以補充11月公布的20項防疫優化措施。此外，不具名的消息人士還提到，中國可能最快於明年1月將新冠肺炎管理級別，從現行最高級別的甲類傳染病降級到較不嚴格的乙類傳染病。