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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸日增2.7萬例本土　北京各類公共場所不再查核酸證明

▲北京,上海,旅遊。（圖／CFP）

▲北京宣佈放寬疫情防控。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委6日通報，新增本土病例4988例，新增無症狀感染者22859例，合計27847例。另外，北京官方宣佈，自2022年12月6日起，進入商超（編按：商超通常經營與人們日常生活息息相關，購買周期相對較短的生鮮食品，日化用品，是居民選購日常生活必需品的主要場所。）、商務樓宇及各類公共場所可不查驗核酸。

通報顯示，新增本土病例4988例，其中廣東2120例，北京1163例，重慶460例，四川259例，河南163例，福建122例，黑龍江106例，浙江84例，海南70例，山西55例，雲南53例，陝西44例，內蒙古43例，上海41例，遼寧35例，貴州30例，江蘇27例，山東26例，湖北23例，青海23例，湖南11例，吉林7例，安徽7例，新疆7例，河北4例，江西3例，天津2例。

新增本土無症狀感染者22859例，其中重慶3708例，北京3503例，廣東3421例，山西1569例，黑龍江1241例，陝西999例，四川882例，山東542例，上海536例，新疆533例，江蘇473例，天津449例，雲南441例，湖北415例，福建356例，貴州355例，青海348例，廣西304例，內蒙古302例，遼寧289例，湖南279例，寧夏270例，浙江263例，吉林262例，安徽254例，河南194例，甘肅193例，河北180例，海南144例，江西98例，西藏35例，兵團21例。

另外，北京官方宣佈，自2022年12月6日起，北京核酸檢測查驗實行以下措施：進入商超、商務樓宇及各類公共場所，可不查驗核酸檢測陰性證明，掃碼進入即可；進入社區（村），不查驗核酸檢測陰性證明，常住居民可不掃碼；進入網吧、酒吧、棋牌室、KTV、劇本殺、桑拿洗浴等密閉場所以及餐飲（堂食）、室內健身等場所，須掃碼並查驗48小時核酸檢測陰性證明；進入養老機構、兒童福利機構、幼兒園和中小學及醫療機構住院部等場所，須掃碼並查驗48小時核酸檢測陰性證明；重要單位和重大活動可根據需要，確定核酸檢測查驗措施；各區繼續提供社會面免費核酸檢測服務並不斷優化佈局，方便滿足群眾願檢盡檢需求和防疫工作需要。

路透社6日報導，兩名知情人士透露，中國大陸政府可能最快在7日宣布10項放寬防疫的新冠肺炎新管理措施，以補充11月公布的20項防疫優化措施。不具名的消息人士還提到，大陸可能最快於明年1月將新冠肺炎的管理級別，從現行最高級別的甲類傳染病降級到較不嚴格的乙類傳染病。

近日，大陸多地宣布，社區、辦公場所、餐飲商超及各類公共場所以及搭公共交通不再查驗核酸。多地也鼓勵家庭自備抗原快篩試劑。各地的衞健委召開記者會表示，市民出現發熱、咳嗽、咽痛等呼吸道症狀，不必太擔心焦慮，建議居家多休息、多喝水，減少不必要的外出即可。

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