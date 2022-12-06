美發布中共軍力報告預言台海局勢　陸國防部反嗆：為私利四處點火

▲大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「國防部發布」微信公眾號6日發布新聞稿怒斥，美國國防部近日發布2022年度《中國軍事與安全發展報告》，歪曲中國國防政策和軍事戰略，無端臆測中國軍力發展，在台灣問題上粗暴干涉中國內政，這是其渲染炒作所謂「中國軍事威脅」的慣用伎倆。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

大陸國防部稱，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性的國防政策，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國發展軍力旨在維護國家主權、安全和發展利益，無論發展到什麼程度，永遠不稱霸、永遠不搞擴張。反觀美國，建國近250年僅16年沒打仗，為一己私利四處煽風點火，在世界上製造分裂和對抗，所到之處帶去的多是動盪和災難。事實一再證明，美國是世界和平穩定的最大麻煩製造者、最大破壞者。

大陸國防部表示，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，由中國人來決定。當前，美方一些人抱守「以台製華」幻想，民進黨當局妄圖「倚美謀獨」，這是造成台海局勢緊張的根源，「我們致力於保持台海和平穩定，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。中國軍隊有信心、有能力挫敗任何外部干涉和台獨分裂圖謀，實現祖國完全統一。」

大陸國防部直言，美國在報告中對中國核力量現代化指手畫腳、妄加揣測，實際上最應該深刻檢討反思自身核政策。美國擁有世界上最龐大核武庫，持續升級「三位一體」核力量，大力發展並謀求前沿部署戰術核武器，降低核武器使用門檻，通過美英澳三邊安全夥伴關係進行核擴散，日益成為核衝突的源頭。需要強調的是，中國堅定奉行自衛防禦的核戰略，始終恪守任何時候和任何情況下不首先使用核武器的政策，把核力量維持在國家安全需要的最低水平。

大陸國防部強調，敦促美方摒棄冷戰思維，糾正對華錯誤認知，客觀理性看待中國國防和軍隊建設，停止發表錯誤言論和有關報告，切實以實際行動推動兩國兩軍關係重回健康穩定發展軌道。

拜登政府11月下旬才發布最新的中國軍力報告，其中提到中國打算在2027年前具備侵台能力，到2035年將擁有多達1500枚的核彈頭儲量，並在2049年以前成為全球最強大的軍隊。