　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱國正問藍委「吳怡農是誰？」　王鴻薇酸爆：國防政策沒獲得共鳴

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市立委補選候選人吳怡農，長期標榜致力國防、民防事務，但曾被前國防部長、退輔會主委馮世寬脫口批「渣男」，現任國防部長邱國正7日在國會備詢又說，「吳怡農是誰我也不知道。」國民黨北市第三選區立委補選候選人王鴻薇今（8）日受訪笑說，「是不是過去吳怡農提出的國防政策沒有獲得共鳴？」

▲國民黨立委候選人王鴻薇松江南京路口拜票。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委候選人王鴻薇松江南京路口拜票。（圖／記者林敬旻攝）

對於吳怡農政見被嫌空洞，王鴻薇表示，接下來除了政見發表會之外，希望能對公共政策有更多討論，如果有媒體來邀約舉辦辯論會，自己一定會同意。另針對前民進黨員趙介佑涉毒但二審判決卻忽然喊卡，王鴻薇表示這是很罕見的情況，不曉得高院有沒有做任何解釋，希望選務工作及司法判決絕對不又受到選舉因素的干擾，不要因為選舉而做任何改變。

邱國正答詢時稱不識吳怡農，王鴻薇笑答，「我真的不知道怎麼幫邱國正或者吳怡農來回答，這可能要問吳怡農，為什麼邱國正不認識他，是不是過去他提出的國防政策沒有獲得共鳴？」王鴻薇強調，自己長期在台北市議會教育委員會，所以對教育議題非常關心，過去在媒體則長期跑財經線，因此對財經議題也很關心，所以第一個政見就是支持核2、3延役，未來也會提出財經議題。

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

ET快訊
C羅「坐板凳」14年來首度沒先發　親姊怒轟：羞辱人！
女兒念書拼升等　父：讀書有什麼用！趁她洗澡潑汽油縱火
凌晨5.6地震成因出爐！　氣象局曝餘震機率
泫雅分手「脫光上半身」！　網一看超心疼
廖科溢「劈5女」醜聞狂爆！　鹹濕對話曝：把妳腿掰開
快訊／吳怡農首拋政見！　遷建松山機場蓋公園
好市多換卡「他超前部署1件事」慘歪！　會員嚇：差點做了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高虹安「一個立院助理都不帶」？高辦駁斥：已有人加入市府團隊

2025非核家園問不得？　吳怡農嗆記者「以為跟王鴻薇發言人對話」

盼王世堅好好當「蔣師」　王鴻薇：我要進國會監督「國師」陳明通

邱國正問藍委「吳怡農是誰？」　王鴻薇酸爆：國防政策沒獲得共鳴

拋核二延役遭酸「和侯友宜談過？」　王鴻薇：吳怡農都去問蔡英文嗎

2024總統大選恐成「猛獸怪獸大會戰」　游盈隆：鹿死誰手最後才知道

會期結束內閣改組會續留？　花敬群「真的不知道」：個人意願放心底

綠營稱恐嚇電話「自導自演」　王鴻薇酸「政治口水」：我感謝警方

快訊／師法姚文智？吳怡農首拋政策牌　遷建松山機場蓋公園

民進黨正副議長選舉排黑　綠委籲藍跟上：恐變「挺黑現形日」

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

遭威脅「再弄黑道就開槍」　王鴻薇親報案：已申請隨扈

高虹安「一個立院助理都不帶」？高辦駁斥：已有人加入市府團隊

2025非核家園問不得？　吳怡農嗆記者「以為跟王鴻薇發言人對話」

盼王世堅好好當「蔣師」　王鴻薇：我要進國會監督「國師」陳明通

邱國正問藍委「吳怡農是誰？」　王鴻薇酸爆：國防政策沒獲得共鳴

拋核二延役遭酸「和侯友宜談過？」　王鴻薇：吳怡農都去問蔡英文嗎

2024總統大選恐成「猛獸怪獸大會戰」　游盈隆：鹿死誰手最後才知道

會期結束內閣改組會續留？　花敬群「真的不知道」：個人意願放心底

綠營稱恐嚇電話「自導自演」　王鴻薇酸「政治口水」：我感謝警方

快訊／師法姚文智？吳怡農首拋政策牌　遷建松山機場蓋公園

民進黨正副議長選舉排黑　綠委籲藍跟上：恐變「挺黑現形日」

高虹安「一個立院助理都不帶」？高辦駁斥：已有人加入市府團隊

通往異世界的地下道再見了！　「台南百慕達」12／27永久封閉　

被逼喝尿「喝了我就不打妳」！14歲妹遭同學圍毆扒褲…霸凌過程曝

OPEL超萌電動小車「化身越野殺器」！粉絲操刀設計全球僅此1台

蔡康永「無預警清空微博」！　IG文遭疑暗挺大S：你怎麼能這麼自私

熊貓眼掰掰！營養師推6食物「改善黑眼圈」：還能防夜盲症

散步完摸到腫塊　《寵物當家之旅》第三代旅犬「雅春」患淋巴癌

2025非核家園問不得？　吳怡農嗆記者「以為跟王鴻薇發言人對話」

跨年元旦車潮湧現時間曝　省道防23處地雷「蘇花恐連塞12小時」

快訊／打電話恐嚇王鴻薇「再提黑道就開槍」　高雄廚師5萬交保

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

政治熱門新聞

別再叫田議員！最兇市議員曝真實姓氏

北市立委補選激烈！　沈富雄預測「這人」氣勢有利將大勝

「全台灣只有你適合」　蔣萬安邀陳永德出任民政局長

館長認證支持民進黨最丟臉　這是年輕人共識

兵役延長1年？府：國防部仍評估中

吳怡農打政策牌　遷建松山機場蓋公園

周玉蔻斷言吳怡農將當選！「不認為選民會不分事非」

周玉蔻狂轟陳時中團隊　「還說他進內閣！內閣個屁」

傳高虹安副手是他　經歷藍綠20年工務專業

選後內閣請辭第一人！徐國勇首發聲

台南議長之爭　陳亭妃：拒用黨紀挺黑金

遭爆插手高虹安小內閣　綠委：柯P似「葉爾欽效應」

大戰館長4天　吳欣岱確診

呂秀蓮：3年不到300萬人背棄蔡英文

更多熱門

相關新聞

要王世堅當「蔣師」　王鴻薇：我進國會監督「國師」

要王世堅當「蔣師」　王鴻薇：我進國會監督「國師」

台北市議員王世堅昨天幫民進黨立委補選參選人吳怡農站台時，喊話國民黨參選人王鴻薇一起留在議會當「蔣」師，暗示讓吳怡農當選立委、王鴻薇繼續當議員。王鴻薇今（8）日一早受訪笑說，王世堅當「蔣」師，而大家因為論文抄襲事件，討論國安局長陳明通的去留問題吵得沸沸揚揚，因此自己希望是去監督「國師」。

拋核二延役遭酸「和侯友宜談過？」　王鴻薇：吳怡農都去問蔡英文嗎

拋核二延役遭酸「和侯友宜談過？」　王鴻薇：吳怡農都去問蔡英文嗎

綠營稱恐嚇電話「自導自演」　王鴻薇回擊了

綠營稱恐嚇電話「自導自演」　王鴻薇回擊了

吳怡農打政策牌　遷建松山機場蓋公園

吳怡農打政策牌　遷建松山機場蓋公園

民進黨正副議長選舉排黑　綠委籲藍跟上

民進黨正副議長選舉排黑　綠委籲藍跟上

關鍵字：

國民黨王鴻薇朱立倫蔣萬安吳怡農邱國正

讀者迴響

熱門新聞

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

「台積電年薪50萬」爸喊窮　開豪車又竹北買房！兒傻了

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

廖科溢遭連環爆劈腿　秦綾謙發聲「謝謝你這麼衝」

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

JKF女郎私密片遭疑「男主是黑男」　女友出面：24小時監控

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

運彩下200賺112萬元！他被封「未來人」發錢

廖科溢爆聊8天閃婚　9年前妻發聲

NBA最正女記者確定來台！在球場都穿兩截式低胸

花蓮凌晨發生5.6地震　全台有感

半夜劇痛一摸滿手血　竟是老鼠咬

垃圾車奪她兒命：打開屍袋才知是真的　行車紀錄器竟消失

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面