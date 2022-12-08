邱國正問藍委「吳怡農是誰？」　王鴻薇酸爆：國防政策沒獲得共鳴

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市立委補選候選人吳怡農，長期標榜致力國防、民防事務，但曾被前國防部長、退輔會主委馮世寬脫口批「渣男」，現任國防部長邱國正7日在國會備詢又說，「吳怡農是誰我也不知道。」國民黨北市第三選區立委補選候選人王鴻薇今（8）日受訪笑說，「是不是過去吳怡農提出的國防政策沒有獲得共鳴？」

▲國民黨立委候選人王鴻薇松江南京路口拜票。（圖／記者林敬旻攝）

對於吳怡農政見被嫌空洞，王鴻薇表示，接下來除了政見發表會之外，希望能對公共政策有更多討論，如果有媒體來邀約舉辦辯論會，自己一定會同意。另針對前民進黨員趙介佑涉毒但二審判決卻忽然喊卡，王鴻薇表示這是很罕見的情況，不曉得高院有沒有做任何解釋，希望選務工作及司法判決絕對不又受到選舉因素的干擾，不要因為選舉而做任何改變。

邱國正答詢時稱不識吳怡農，王鴻薇笑答，「我真的不知道怎麼幫邱國正或者吳怡農來回答，這可能要問吳怡農，為什麼邱國正不認識他，是不是過去他提出的國防政策沒有獲得共鳴？」王鴻薇強調，自己長期在台北市議會教育委員會，所以對教育議題非常關心，過去在媒體則長期跑財經線，因此對財經議題也很關心，所以第一個政見就是支持核2、3延役，未來也會提出財經議題。