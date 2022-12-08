下會期修「排黑條款」　柯建銘籲朝野協力：改變選舉生態歷史契機

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

為回應反黑民意，民進黨立法院黨團本周拋出修《公職人員選舉罷免法》主張，阻涉「黑、金、槍、毒」者參與公職選舉，立委羅致政8日提案，除掃除黑金勢力介入政治，也把侵害國家法益罪者列入規範。民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間受訪說，行政院會預計下周四處理院版草案，將在下會期處理該案，這是改變台灣選舉政治生態的歷史契機，呼籲國民黨不要迴避。

羅致政今天提出《選罷法》第26條修正草案，除規定涉嫌《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》等法經判決確定者，不得登記為候選人，更將犯《反滲透法》、《國家安全法》、《國家機密保護法》、《國家情報工作法》等侵害國家法益罪者一併納入規範。

此外，立委林楚茵也研擬「陽光法案」，盼修法明定登記參選者必須揭露過去涉犯「黑、金、槍、毒」、重大刑案、違反《國安法》或在不同層級的選舉中涉及賄選的「黑歷史」紀錄。她指出，應該授權法務部或相關單位可以揭露這些資訊，否則部分政治人物只要改名，民眾就不知道他過去做過什麼事情，如此才能有效排黑。

對此，柯建銘今天晚間受訪說，內政部將法案送到行政院後，行政院會預計下周四處理院版草案，依此時程推估，院版草案預計12月23日付委，由於重大法案不會逕付二讀，加上明年1月起就沒有委員會，將在下會期處理。若下會期完成修法程序，就可適用於2024總統及立委選舉。

柯建銘表示，在本周一民進黨團拋出修法主張後，行政院長蘇貞昌周二馬上要求研擬修法，由行政院政務委員羅秉成、法務部、中選會、內政部等單位開始盤整，進行整體面思考，確保草案內容與其他法律沒有扞格，而立法委員也陸續提出修法主張，最終一定是「百花齊放」。

柯建銘強調，排黑條款修法是改變台灣選舉政治生態的歷史契機，是非常關鍵性的法案，這是不可迴避的歷史時刻，若修法成功，台灣的政治將會走上良善的發展，但修法必須行政、立法、朝野一起來，呼籲國民黨不要迴避，這是朝野都不可迴避的任務。他也說，民進黨面對九合一選舉敗選結果，要繼續往前走，尋求2024繼續執政、國會過半的總目標。