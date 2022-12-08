▲游淑慧評王鴻薇與吳怡農投入立委補選，只是「帶職」和「待職」的差別。（圖／記者林敬旻攝、記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

成功連任台北市議員的王鴻薇接受國民黨中央徵召投入台北市第三選區立委補選，遭民進黨批帶職參選是「落跑議員」。對此，國民黨台北市議員游淑慧8日就在臉書提出質疑，選罷法並沒有排除帶職參選的權利，也沒有設定二一條款，即任期要過一半，才能選新職，「民進黨在那邊指指點點，那幹嘛不修法？」

游淑慧指出，王鴻薇與民進黨立委參選人吳怡農最大不同就是「帶職」與「待職」，依法行事，沒有什麼對不對需要討論的。她舉例，2018年港湖區當選了9席議員，結果一席2019年去當副市長，一位2019年去選立委，她從沒批評過，也沒聽到有人在喊「一口氣少兩席議員」。

游淑慧表示，選罷法並沒有排除帶職參選的權利，也沒有設定二一條款，即為任期要過一半，才能選新職，因此她質疑，「一堆民進黨人在那指指點點，那你們幹嘛不修法？」她指出，民進黨立委們這次打算修改選罷法，納入排黑條款，「那要不要順便納入禁止帶職參選？」例如「立委先辭，才能選縣市長」、「賴清德先辭，才能選總統」她也強調，既然依法可以參選，不就各憑本事、爭取選民認同，「民進黨總愛用道德綁架他人不能參選，蠻可笑的。」

此外，游淑慧提到，王鴻薇已服務16年，不能往上爭取更多選民認同？且王鴻薇在參選登記議員時，並沒有想到有這次補選立委的機會，而吳怡農參選的正當性，難道剛好只是無業待職狀況？她點出「帶職與待職，有什麼不同？」只是持續服務跟坐等機會的差別。