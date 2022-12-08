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台灣年度代表字出爐！　王鴻薇嘆前10名沒好字：蔡政府聽到了嗎？

▲▼王鴻薇評「台灣2022年度代表字」，前十名可說是沒一個好字。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲王鴻薇評「台灣2022年度代表字」，前十名可說是沒一個好字。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

記者江采蓁／綜合報導

2022年的「台灣年度代表字」結果出爐，獲得最高票的是「漲」。對此，台北市議員王鴻薇8日也在臉書表示，票選第一到第十名的2022年度代表字，依序為漲、撐、騙、假、望、盼、困、亂、轉、偽，可以說沒一個好字，「今年的台灣，不曉得蔡政府聽到了嗎？」

「台灣2022代表字大選」由中國信託文教基金會與聯合報合辦，邀來各界名人專家與達人、素人推薦55個代表字，歷經26天，累積民眾電話與網路、簡訊投票共計75385票。

王鴻薇表示，今年一整年，經歷烏俄戰爭、能源吃緊、疫情未平、供應斷鏈、美國貨幣緊縮政策等多重因素影響，物價齊漲，許多我們熟知的商品，價格變的很不熟悉。她提到，行政院主計總處日前公布我國10月CPI為2.72%，比9月2.76%下降，但雞蛋漲幅為39.99%，是46個月以來新高，當時拍胸保證負責的農委會主委陳吉仲，卻只給了一句只承諾解決「蛋荒」沒說解決「蛋價」。

王鴻薇再指出，今年二月，受到國際運價上漲和通膨因素影響，讓進口鮭魚價格出現明顯漲勢，根據農委會資料顯示，今年1月鮭魚進口平均單價，每公斤302.5元，比去年同期的173.5元大漲74%，一直到現在，鮭魚的價格都沒有回來。種種現象令她大嘆，今年的代表字，票選第一到第十名的2022年度代表字，依序為漲、撐、騙、假、望、盼、困、亂、轉、偽，可以說沒一個好字，「今年的台灣，不曉得蔡政府聽到了嗎？」

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關鍵字：

台灣年度代表字王鴻薇政府

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