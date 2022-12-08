王鴻薇拋「核二、核三延役」　他酸：去求蔣萬安核廢放台北？

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王鴻薇拋「核二、核三延役」　洪申翰酸：去求蔣萬安核廢放台北？

▲▼洪申翰批評王鴻薇「核二、核三延役」的主張只是打嘴砲。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

▲洪申翰批評王鴻薇「核二、核三延役」的主張只是打嘴砲。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市第三選區立委參選人王鴻薇日前拋出「核二、核三延役」的主張，對此，民進黨立委洪申翰8日就在臉書發表看法，指出處理能源議題，最重要的前提是要負責任，「不要空打嘴砲！」

洪申翰點出，台灣核電發展的最大困難點，就是在於台灣地質年輕脆弱的風險，還有遺害萬年核廢料難以處理，尤其是後者的核廢料，他進一步說明，問題就在萬年核廢料找不到地方放，「國民黨數十年如一日，就是要核電，但核廢不要放我家」，他批評，這就是他所說的「不負責任」。

洪申翰表示，王鴻薇這幾天又再拋出「核二、核三要延役」，那現在國民黨在地方執政總共13縣市，絕大多數都在他們手上，王鴻薇只要有能力說服這13縣市其中之一，願意主動接受萬年核廢料，就替台灣的核電問題解決了大半。他更酸，或是台北市長當選人蔣萬安這麼挺王鴻薇，而王鴻薇又這麼愛核電，「那王鴻薇要不要去請蔣萬安幫忙，讓台北市接受萬年核廢？」

洪申翰直言，但大家心裡都清楚，以上所有這些做法，王鴻薇都不會願意去做，更不願意幫忙解決，所以，王鴻薇只是不負責任打打嘴砲，騙騙市民而已。他批評「但這也不是王鴻薇第一次騙人」，王鴻薇兩三週前才騙了松山信義區的台北市民，選情告急需要搶救而順利當上松山信義的議員，但過不到幾天，就為了自己的利益，不惜害松山信義少一席議員，少一位能幫大家服務的民代，「不負責任、騙到就跑，她就是這麼始終如一，這就是王鴻薇，很意外嗎？」

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王鴻薇洪申翰核二核三核能

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